La izquierda y la derecha

Siguiendo el pensamiento político de la derecha y de la izquierda, ahora que con mas énfasis se subraya quien es quien y siguiendo a Norberto Bobbio nos pone de manifiesto que una y otra forman parte de un Todo y que tanto unos como otros dicen las mismas cosas, formulan los mismos programas para uso y consumo de sus electores y se proponen los mismos fines inmediatos; y si no hay izquierda no hay derecha y viceversa. Y dentro del espacio político de la izquierda hay sus sucedáneos y en el de la derecha, igual. Dejando fuera de este escenario político los regímenes totalitarios, a los que no hay que perder de vista que como escribió Hanna Arendt «la sorprendente celeridad con la que son olvidados y la sorprendente facilidad con la que pueden ser reemplazados».

Derecha e izquierda son dos conceptos espaciales y no expresamente ontológicos que no tienen un contenido determinado, especifico y constatable, pero si fuera así habría que huir de la sentencia de Sartre que derecha e izquierda son dos cajas vacías que se pueden llenar de cualquier mercancía; pero la evidencia nos dice que aunque se haya apoyado en la crisis de las ideologías, el árbol de las ideologías continúa reverdeciendo y han aparecido otras nuevas o, al menos, así se consideran. Lo más importante y que da significado a la izquierda es la igualdad. Todos somos iguales y por lo tanto hay que luchar con los programas y actuaciones políticas para conseguir esa categoría como objetivo prioritario y como una meta a la que hay que llegar por las vías que tiene la democracia. Desde ese igualitarismo que defiende la izquierda más bien se traduce en disminuir la desigualdad, pero no es que pretenda disminuir todas las desigualdades sino que lo programa desde su doctrina política; pero esto choca en parte con la dinámica de la derecha que no teniendo la misma sensibilidad también pretende discurrir por el mismo camino, aunque con mayores dificultades y obstáculos. Ahí radica la discusión y los mensajes que nos proponen y que se van a descifrar dentro de unos días cuando aparezca con fuerza la campaña electoral. La izquierda que, además, se titula progresista marcará una ruta y la derecha que ha cambiado su posicionamiento desde un conservadurismo recalcitrante teñido de un liberalismo pseudo emancipador diseñará su ruta por unas reglas no tan férreas hacia el individualismo y el fortalecimiento de lo privado sobre lo público diciéndonos que van hacia el mismo fin: el igualitarismo. Siempre han existido los alegatos y galimatías de carácter , si que quiere filosófico, desde El Político platoniano hasta las viejas y nuevas políticas donde lo que se pretende es buscar la tangente, al menos por parte de la derecha, raspando los valores de la izquierda lo que inducirá a la confusión ideológica alejándonos del posicionamiento de unos y de otros. La confusión entre la derecha y la izquierda seguirá pero el discurso dominante, el que va a sobresalir por propia inercia y supervivencia política no cabe duda, será el camino hacia la igualdad, huyendo de las tres principales fuentes de desigualdad la clase , la raza y el sexo. Y en ese camino se está y no hay que eludirlo sino fortalecerlo y que se logre sin demagogia y sin discursos vacíos sino con acciones contundentes y convincentes se llegue al objetivo, suponiendo que sea ese, pero muchas veces las elucubraciones de la ciencia política también tiene sus fallos y sus presiones de diferentes calibres que hacen que con los remos del confusionismo y la torpeza se navegue en aguas turbulentas. Sin embargo, continuando con el pensamiento de Bobbio en el aspecto de la igualdad, la izquierda no solo no ha concluido su camino hacia la igualdad sino que apenas lo ha comenzado, y como diría Baudrillard se encuentra aún en estado de divinidad. Y la derecha, por su parte, acantonada en sus nuevas versiones de La nueva derecha muy poco ha avanzado por lo que ese empeño en lograr la igualdad continúa entre las dos ideologías como una lucha, según observó Tocqueville, irresistible.