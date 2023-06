Mudanzas y desolaciones

En tiempos de desolación no hacer mudanzas, decía el tal Ignacio de Loyola, que no sabía nada de la democracia. Estamos justamente en unos tiempos desolados, de inflación, de movidas económicas y de estupor electoral y todo lo que hay a nuestro alrededor son mudanzas. Gente que deja la silla y gente que coge la silla. Un colapso de tráfico por las autopistas del poder que están a reventar con la operación llegada del 28-M y la operación salida del 23-J.

Lo malo que tiene todo este tejemaneje no es solo que la gente está cansada de tanta campaña, sino que con el flujo de cesantes y de entrantes la administración pública, que no era un prodigio de eficacia, entra en cierto colapso. Gastar los presupuestos, por ejemplo, parece sencillo, pero no lo es. En las familias el problema consiste en que hay poco dinero y lo tienen que estirar para llegar a fin de mes, rezando para que no haya un imprevisto. En lo público los recursos son más abundantes y lo que suele ocurrir es que los gobiernos, estatales, autonómicos o locales, no son capaces de gastarse lo que tienen. Eso que se llama ejecución del gasto. Considerando de dónde sale la pasta lo de ejecución es un nombre muy apropiado.

Con las elecciones en julio, podemos estar hablando de que el nuevo Gobierno de España estará empezando a darle a los pedales de la bicicleta allá para octubre. Es verdad que por el camino hay un gobierno en funciones, encargado de transferir a las comunidades autónomas el dinero que se necesita para los servicios públicos. Pero no crean ustedes que los que están en funciones son la alegría de la huerta. Entre que están esperando a que los nuevos barones y baronesas autonómicas tomen posesión y que andan con un ojo puesto en su propia continuidad política, la casa está manga por hombro.

Además, esos tipos de negro de Bruselas llevan avisando desde hace ya unos meses que España, singularmente, debe empezar a apretarse el cinturón. Se trata de frenar la pendiente del gasto desbocado que llevamos desde hace unos años. La deuda pública era, el pasado marzo, de un billón y medio –con b de barbaridad– de euros. Catorce mil millones más que el mes de febrero. Y casi trescientos cincuenta mil millones más que en 2018. Vamos en plan fas and furious desde justo antes de la crisis del 2007, donde solo debíamos 384.000 millones. Hagan cuentas.

La inflación está matando a los consumidores, pero no es tan mala para el Estado. Le permite recaudar más sin que se note mucho. Pero a pesar de que se han batido todos los récords de ingresos fiscales, nuestro país sigue gastando bastante más que lo que ingresa. La radiografía es que debemos demasiado y el sobrepeso del aparato productivo público es enorme. España es uno de los países de la OCDE que más ha aumentado la presión fiscal en los últimos años. Pues bien, va a ser una coña con lo que viene.