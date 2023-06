Calentando motores

El lunes 5 de junio amaneció plomizo y el Teide estaba dudando si ponerse la toca. Lo cierto fue que la DANA anunciada por la Aemet estaba preparándose para calentar motores y llover en estos primeros días de la semana, posteriores a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas españolas del 28-M y del Dia de Canarias el martes 30 de mayo. Menos mal que el jueves 1 de junio pudimos presentar el penúltimo libro sobre La Orotava y sus Alfombras. Entonces nada de lluvias ni de vientos.

Comenzamos el citado 5 de junio recordando a la amiga herreña María Mérida que había nacido en Tamaduste, en la costa del municipio de Valverde el mismo día en que se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Luego leyendo la prensa del domingo y del lunes editada por EL DÍA y El País. Honradamente tengo que confesar que me llevé cierta alegría al comprobar que todo el mundo está preparándose para calentar los motores ante el anuncio de unas nuevas elecciones el 23 de julio próximo, por parte del presidente español Pedro Sánchez tras los resultados electorales del 28 M pasado, donde el partido Psoe y satélites políticos sufrieron una hecatombe que alcanzó Europa y parte del extranjero.

En EL DÍA pude comprobar primero el anuncio del PP y de Coalición Canaria respecto de un pacto político para la gobernanza del gobierno autonómico canario, de algunos cabildos y también ayuntamientos. También de los partidos nacionalistas canarios en aras de una posible coalición para las elecciones generales del 23-J. Me resultó sorprendente. En El País del fin de semana pude leer interesantes artículos. Uno de ellos del admirado Antonio Muñoz Molina sobre El Sudor en la cara de Heberto Padilla que tanto molestó en Cuba a Fidel Castro en abril de 1971 por el libro de poemas que el poeta cubano había escrito en 1968 titulado Fuera del juego. Me dio la impresión que Muñoz Molina está dándole cuenta a la izquierda intelectual de Occidente de la importancia de calentar motores en Cuba después de haberse conocido un documental sobre El caso Padilla, realizado por el cineasta cubano Pavel Giroud cincuenta años después.

Hablando de esta izquierda intelectual me llamó también la atención un artículo del periodista Sergio C. Fanjul acerca de un sociólogo español de raíz anarquista, Manuel Castell, que fue ministro de Educación en el gobierno de Pedro Sánchez. Todo un personaje, ciudadano del mundo, particularmente europeo y americano, que parece ser uno de los intelectuales españoles más influyentes. Curiosamente es de mi edad, estuvo en las revueltas de Mayo de 1968, cuando nació mi hija, y fue profesor del famoso Daniel Cohn-Bendit, compañero eurodiputado francés. Lo que no sé es si el ex ministro Castell, todo un revolucionario tal como se autocalifica, está calentando motores a estas alturas del año como parece pretender el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ha anunciado en los medios de comunicación su interés en debatir, en seis sesiones televisivas sucesivas, con el candidato del PP, el diputado Nuñez Feijóo, hasta la fecha del 23 de julio que es cuando se celebrarán las elecciones generales en España. Se olvidó el líder del sanchismo que ya la sociedad española está cansada de muchas disfunciones de su presidencia política y de manera especial de los giros que ha dado respecto a posiciones del gobierno español como es el caso del Sahara. El pueblo ha cambiado mucho desde que empezó la Transición y creo que se ha acabado, entre otras cuestiones políticas, el bipartidismo. Pedro Sánchez tendrá que leerse la Constitución y de manera particular la Ley orgánica del régimen electoral, la LOREG, y constatar que España no es cosa de dos partidos ni del presidente. Quizás ignora que no basta con calentar los motores para que funcione la maquinaria electoral. A la sociedad también hay que tenerla en cuenta y percibo que quiere participar aportando energías renovables, ya que está cansada de combustibles fósiles ¡Tiempo al tiempo!

No estaría mal que de camino el presidente Sánchez aprovechase la oportunidad y le hiciera caso a algunos de sus ministros, léase Luis Planas, que fue euro diputado y embajador de España en Marruecos, para dejar claro las resoluciones de los Tribunales de Justicia de la Unión Europea (Primera Instancia) para descartar una prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos y negocie un nuevo protocolo cuanto antes de acuerdo con la Comisión Europea. Y sea consciente de que el caso del Sahara Occidental está en el trasfondo del contencioso, ya que el acuerdo vigente fue anulado en el mes de septiembre de 2021, y la Comisión debería haber recabado el consentimiento del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, al tratarse de un territorio pendiente de descolonización desde 1975. También sería bueno que aclarase con Marruecos el territorio de los ejercicios militares de African Lion organizados por los Estados Unidos ya que según Rabat incluye una zona del Sahara Occidental.