Municipalidad y aspiraciones ciudadanas

La constitución de 8.000 ayuntamientos en España, 88 de ellos canarios, es la representación más genuina de la relación del ciudadano con la política, dada la cercanía de estas corporaciones locales a sus administrados y la capacidad de las mismas para conocer sus demandas. Ni el fragor hasta última hora para el cierre de los pactos municipales ni el tacticismo de los partidos, con alianzas antinatura, deben ser motivo para soslayar esta vinculación que atañe a una atención óptima de los servicios básicos, pero también el objetivo de lograr un aumento de los estándares de la calidad de vida de las urbes. La simbólica ceremonia de los bastones de mando encierra, por tanto, un alto valor democrático, sólo pleno y maduro en tanto si estas corporaciones demuestren día a día la utilidad de la política para corregir injusticias y carencias.

Más de la mitad de los gobiernos municipales isleños se han cerrado con acuerdos para obtener una mayoría estable, algo que pone en evidencia la importante fragmentación de la realidad política, reflejo de unas preferencias cada vez más selectivas. Pactos a dos, a tres y hasta el retorno del modelo tiempo compartido ponen en evidencia la normalidad con la que se abordan las negociaciones para la estabilidad, una regularidad que también alcanza a unos votantes a los que ya no les resulta traumático que el alcalde no sea el candidato que obtuvo más papeletas. En un escenario donde el poder absoluto es una rara avis, la preferencia ideológica prácticamente se convierte en un factor residual a la hora de que los votantes acepten o no la repetición de una mayoría. Impera el pragmatismo.

Este criterio de funcionalidad satisfactoria en áreas como el suministro de agua, la limpieza, el cuidado de los parques o el tráfico son, entre otros, pilares maestros para una gestión municipal que se precie. Pero no son suficientes. Los ciudadanos aspiran a ciudades sanas, sin ruidos, acordes con las nuevas opciones de movilidad, con un urbanismo capaz de afrontar los embates del cambio climático, integradores con su patrimonio histórico-arquitectónico, con una administración fluida y ágil e incansable en los que refiere a sus ofertas culturales y de entretenimiento.

Son objetivos inaplazables que hacen de los ayuntamientos figuras claves ante exigencias que ya están aquí. Los alcaldes que comienzan sus mandatos tienen una ardua responsabilidad por delante que exige el máximo rigor técnico. Cada uno a su escala, pero tanto Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife como en los territorios de la costa, de medianías o cumbreros resulta patente la agudización de distorsiones poblacionales (despoblación-superpoblación); falta de viviendas y encarecimientos de alquileres; adaptación del urbanismo al nuevo mercado turístico; petición de equipamientos sociales y de ocio; impacto en los barrios de los nómadas digitales; conexión de las periferias con el centro... Tensiones comunes a otros espacios urbanos nacionales, pero que en Canarias tienen el condicionante de la insularidad y la velocidad con la que avanzan, no sólo en cada una de las Islas, sino también en las zonas más altas con respecto a las bajas.

El orbe municipal que está de estreno en Canarias debe ser consciente de que esta compleja agenda sólo puede abordarse desde la unidad institucional. El Archipiélago, al igual que ocurre en otras provincias de España, sufre un exceso de municipios, un cantonalismo que en ocasiones se traduce en territorios que se encuentran por debajo de los 5.000 habitantes, una frontera mínima para la operatividad administrativa e institucional de un ayuntamiento. Por razones derivadas del apego sociohistórico de sus habitantes, sería impensable ahora mismo, y hasta doloroso, la opción de fusionar municipios entre sí, pero sí cabe como alternativa potenciar la intermunicipalidad con comarcas y mancomunidades para la realización de programas conjuntos de desarrollo y la puesta en común de demandas ante la Comunidad Autónoma y los cabildos.

Los férreos criterios de sostenibilidad financiera sobre las instituciones locales, con limitaciones del gasto, han saneado las arcas municipales. Pero sea cual sea el fármaco, incluso hasta con el más efectivo, existen contraindicaciones. Y una de ellas ha sido la atrofia administrativa por falta de personal, cuya consecuencia principal ha sido el retraso en la tramitación de los papeles, agravado todo ello por el teletrabajo a partir de la pandemia y la evidencia de que más de una administración no había hecho los deberes para tener bien engrasadas sus sedes electrónicas. Este cuatrienio de mandato, al igual que lo fue el anterior, nace con la esperanza, sin ir más lejos, de que el pago de un recibo o un empadronamiento se pueda hacer desde una aplicación fiable, rápida y sin incidencias que por desgracia tardan meses en resolverse.

Los ayuntamientos no tienen más remedio que volcarse en arreglar sus tapones burocráticos, puesto que aparte de los perjuicios a la ciudadanía están los daños al tejido económico.

Los ayuntamientos no pueden ser ajenos a la eficiencia y proporcionalidad recaudatoria para que los servicios públicos no se vean sometidos a altibajos. La esencialidad turística de Canarias hace imperdonable cualquier dejadez en este sentido, dada la repercusión que tendrá en la imagen del municipio, sea cual sea su tamaño o el lugar donde se encuentre. Las corporaciones canarias formalizadas ayer con la solemnidad que corresponde reciben el mandato inequívoco de defender los intereses de sus ciudadanos. Una encomienda representativa más que suficiente para gestionar favorablemente sus intereses en los ingresos de la autonomía y cabildos, en la financiación directa del Estado y en los fondos europeos.

Mantener las constantes vitales de una ciudad es una labor en el cortoplacismo, en la jornada diaria con unos ciudadanos atareados y muchas veces necesitados de amparo municipal. En otro estadio, no menos relevante, está el proyecto, el cambio y el futuro inmediato. Entre estas dos aguas navegan los ediles que toman el mando de la municipalidad de las Islas Canarias.