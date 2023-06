Este mundo es un país extranjero

Viajo ahora en un avión de Iberia, he estado en Atenas y camino de regreso a Madrid. Llevo aquí desde el lunes, hoy es jueves. A mi alrededor viajan todos los idiomas, algunos intuyo como propios, incluido el griego, que estudié de muchacho y que ahora distingo cuando en su escritura aparecen esas bellas reliquias que convivían en mi viejo diccionario de entonces. En aquel tiempo, cuando se hacía autostop en las carreteras, siempre me paraba un médico alemán que se entendía conmigo gracias a un diccionario que se llamaba Vox, como el actual partido de la ultraderecha española.

Aquel doctor me hablaba en griego y yo descifraba cualquier cosa que no entendiera buscando en aquel diccionario de tapas rojizas o marrones. Luego un profesor muy querido, don Emilio Lledó, nos llevó en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, a conocer palabras griegas muy bellas, entre otras enzeusiasmós, que fue para siempre una palabra tan querida. Entusiasmo, tan bella de decir, tan difícil de alcanzar.

Don Emilio la escribía en la pizarra y la decía a la vez, con un acento peninsular que entonces a los canarios nos producía la sensación de que ahí, en ese acento, estaba la palabra perfecta, que no se correspondía con la que nosotros mismos pronunciábamos. Luego vinieron los latinoamericanos, colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, uruguayos, y supimos que había una lengua perfecta pero que ésta era hecha de todos los posibles acentos o modismos. Tardamos en hablar sin complejos, porque entonces la radio era en español peninsular y en la escuela también nos explicaban que la perfección se alcanzaba gracias a esa ortodoxia.

Pasó el tiempo y ya dejamos de estar obligados al acento que venía, sobre todo, de Madrid, aunque hemos de convenir que en la Península no había esa norma exclusiva. Los andaluces y los extremeños, por ejemplo, hablaban con las eses y sin zetas, y esa similitud era un alivio que nos hacía de un mundo más grande. Cuando ya fue entre nosotros común el seseo latino fuimos más libres, nos sentimos menos acomplejados ante el que hablaba peninsular de Madrid.

Nuestra relación con la lengua siguió siendo nuestra propia relación con los idiomas. Ahora que he comprobado en Grecia el origen de la Babel en que se desarrollaron nuestros primeros encuentros con los idiomas me acuerdo de las primeras palabras que escuché en lengua extranjera, aparte de aquellos intercambios con el médico alemán que tan útil me demostró el viejo diccionario griego. Fue en inglés, naturalmente, la primera palabra que llegó a mi casa, y la pronunció un muchacho que se llamaba Tommy, con dos emes, hijo de los primeros extranjeros que llegaron al barrio. Tenía mi edad, en torno a los siete años, y era malcriado, mucho más malcriado que los chicos del barrio.

Tommy era tan maleducado que despreciaba a los que no eran como él. No podíamos serlo, no sólo por la diferencia del idioma, sino porque su piel era rubianca como su pelo, y sus alimentos eran mejores que los nuestros, pues sus padres compraban en la tienda inglesa de la ciudad en la que convivíamos, entonces la primera ciudad turística de Tenerife, mi tierra natal. Nosotros consumíamos leche en polvo, que nos repartían en la escuela, y él tomaba leche condensada o entera, con la que él tenía la costumbre de humillarnos. Yo fui más de una vez su víctima, pero recuerdo sobre todo una ocasión en que me arrojó a la cara toda la leche que había embuchado.

En este entonces no sabíamos aún en qué consistían las humillaciones, pero sí que guardé aquel gesto hasta ahora mismo, seguramente para evitar pronunciarme alguna vez en el futuro en parecidos términos. No sería, sin embargo, la única agresión extranjera que ocurrió en el barrio y de la que fui yo mismo otra vez la víctima. En esta ocasión ya era un muchacho que iba solo a la escuela, a través de un camino de tierra que se inundaba con los chubascos. En una de esas tormentas tropicales de la isla pasó a mi lado, conduciendo su Volkswagen, un muchacho mayor que nosotros que aceleró al pasar a mi altura. En esa ocasión sí sufrí la humillación como una agresión indeleble.

A lo largo de la vida la relación con los extranjeros se hizo mucho mejor, hasta el punto de que muy pronto me hice cosmopolita, no sólo porque aprendiera sucesivamente nociones suficientes de aquel hermoso idioma del maldito Tommy (no me atreví con el del malcriado conductor del Volkswagen), francés o italiano, sino porque siempre supe que el mundo es un país extranjero.

Todas las personas que fueron viniendo de otros países, y de otras lenguas, me resultaron siempre interesantes. Aún hoy no venzo la tentación de interesarme no sólo por las lenguas y por los acentos diversos de mi propia lengua. Me precio, además, de adivinar de dónde vienen mis compatriotas de idioma, especialmente los colombianos y los centroamericanos, aquellos porque son peculiares en su educada manera de expresarse, y éstos porque en su mayoría se explican como nosotros, los canarios. En el caso de los colombianos me gustan los acentos de los que vienen del eje cafetero, y en el ámbito de Centro América me divierte mucho comprobar que los dominicanos, sobre todo, se expresan como nosotros hasta en los más mínimos detalles.

Ahora, en Atenas, almorzando en un restaurante que parecía de cualquier parte pero que daba aceptable comida griega, observé que entraba una legión de extranjeros robustos, uno de los cuales exhibía una camiseta de la selección argentina que ganó el Mundial. Naturalmente quise escuchar sus acentos para preguntarle luego a cualquiera de ellos si yo había adivinado su origen en virtud de su manera de expresarse en español. Resultó que aquel aparente aficionado al equipo de Messi llevaba la albiceleste por cualquier motivo, porque él en realidad era un polaco o un rumano que había escuchado mi impertinente intromisión como quien escucha llover sobre el mar.

Vuelvo a Grecia, mi punto de origen en esta historia. Nunca llegué a aprender el idioma, ni en su versión clásica ni en la que vino luego. Ahora en este hermoso país viven diez millones de griegos, que se multiplican en los idiomas del extranjero en los que han desarrollado sus múltiples emigraciones. Es, como lo fue España, como lo son muchísimos de nuestros propios países latinoamericanos, un país de emigrantes. Como los españoles y nuestros cientos de millones de hispanohablantes, nos hemos educado en la experiencia de las posguerras; el exilio ha sido nuestro pobre reino, y este sigue siendo el sino sobre todo en esa Centroamérica en la que se dice el español como yo mismo lo digo, como lo decimos los canarios.

En Atenas escuché al gran escritor griego Theodor Kallifatides contar su historia de emigrante que, a raíz de la árida situación de posguerra civil de su país, partió a Suecia, un país extranjero, a buscarse la vida. Aprendió el idioma, escribió sus libros en sueco, hasta que un día, mientras escribía, halló que nadaba de nuevo en su lengua natal, y escribió un libro que se ha hecho universal y que en España se lee como si fuera escrito originalmente en esta lengua en que cuenta esta historia. El libro se titula Otra vida por vivir, publicado por Galaxia Gutenberg, y acaso ha sido tan fructífero en nuestra propia lengua porque nosotros, los españoles, los hispanoamericanos, vivimos como los griegos destierros que nos dejaron con la lengua pero sin la patria, y para Kallifatides la lengua fue la patria perdida hasta que la recuperó y entonces reinició la otra vida que le quedaba por vivir.

Hace muchos años, exactamente cuando Tommy me agredió con la mala leche que me arrojó desde su boca, vinieron a mi vecindad en Tenerife unos suecos bohemios que me regalaron obsequios navideños, me trataron como un muchacho que podía jugar con sus niños pequeños, y se escribían, al irse, con mi madre, que había cuidado de aquellos chicos. Eran extranjeros, pero como nosotros mismos éramos extranjeros, aunque nunca nos hicieron sentir diferentes sino propios, amigos de idiomas diferentes, ciudadanos del mundo que hablábamos distintos idiomas pero que, con los gestos y con la alegría de recibir o de visitar, éramos capaces de entendernos hasta con el movimiento de los labios.