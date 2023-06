Escribir para las otras chicas

Hay algo que compartimos muchas de las chicas que nos dedicamos a escribir: la vergüenza. Nos pasamos la vida con la cara colorada. Mordiéndonos lo de alrededor de las uñas hasta que nos acaban saliendo cueros nuevos que podríamos recoger en una enciclopedia sobre las cosas rarísimas que hace un cuerpo humano cuando se le expone a una circunstancia poco natural. Nos pasamos la vida escribiendo y rogando sin parar por favor, que no me lean, que no me digan que me leyeron y que no me comenten nada y que no me pregunten por el texto. Y escribimos para que nos lean, en realidad. ¿Qué sentido tiene si no tanto trabajo? Escribimos para los otros, ¿no?

Escribimos fingiendo que los otros no existen, en realidad. Y para ello hacemos como que la forma perfecta que buscamos para ese recuerdo tan bochornoso que no le hemos contado a nadie va a quedarse prensada en el ordenador y va a cumplir desde ahí con la misión que sabemos que tiene pero sin exponernos a unos ojos que suponemos inseguros y jueces. Annie Ernaux dice en ‘La ocupación’ que quiere escribir como si ya no fuera a estar viva en el momento de publicar lo escrito. Yo puedo entender esa fantasía: recoge la ambivalencia de un impulso (darle cuerpo a lo que solo rebota en la cabeza) que nos hace desear que un texto cumpla con su destino (revolver algo, acompañar a alguien) y a la vez que no le llegue jamás a nadie que lo vulnere (cosas de chicas chiquita guarrada más grande eso es para poner cachondo al personal autoficción qué ganas hablando de esto pobrecito no te da pena tú con tus cosas que siempre eres la misma ese texto está fuera de lugar y lo sabes provocadora hay unas normas un decoro una educación). ¿Escribimos para los otros? Sí, pero después los otros no entienden lo que escribimos. Después lo que escribimos acaba recogiéndose con ese mismo cubo que nos daña. Hablamos con los opresores sobre los opresores. Confiamos en quienes no respetan nuestra confianza. Intentamos caber donde nos niegan el espacio. Y nosotras temblando de pudor y la sensación como de estar gritándole tu hábito más íntimo y asqueroso a una multitud hambrienta de buscar cómo reírse de ti. Hay una cosa con la que nos consolamos muchas de las chicas que escribimos: saber que una multitud que escucha está hecha de oídos. Y duele mucho pensar en quienes nos ponen la etiqueta de lo «no importante». Así que podemos escribir para los mismos. Los mismos que nosotras. Los mismos secretos, picores parecidos y el mismo rechazo. Podemos pensar en las personas con las que compartimos la vergüenza, esta vergüenza que es como una fiebre que nos deja atrapadas en el somos un margen y no quien marca las normas y construye el lenguaje. Esta vergüenza que es un cállate y no molestes más. Podemos construir un lenguaje secreto de escribir y decir siempre cosas que estén fuera de lugar. Y crear así un lugar en el que los fos sean simplemente formas de que la comunicación se vuelva más eficaz. Más eficaz: que caiga donde va a entenderse, donde va a aliviar un vacío, donde va a revelar una noción de lo importante que consiga escaparse de los imaginarios de lo importante que nos excluyen. Que nos excluyen a las chicas, a las titubeantes, a las que no tenemos fácil encontrar una representación de nuestras existencias y nuestros sentires. Pensamos mucho, las chicas que escribimos, en si seremos las escritoras ideales para el público que nos va a leer. Pero no solemos pensar mucho, las chicas que leemos, en si seremos las lectoras ideales para el texto que se nos va a caer arriba: tal vez podemos escoger lo leído con el cuidado con el que colocamos la postura para que una amiga se sienta segura al relatarnos cualquier cosa que, lo tenemos claro, contiene su identidad y es por ello un tesoro que va construyendo su propio mundo al enunciarse. Escribir podría parecerse entonces más a hablar (llegar a un espacio en el que lo dicho no se reduzca para caber) y hablar, a escribir (un terreno libre en el que ser una misma sabiendo que vale la pena. Porque se lanza como una carta que se va desviando y desviando hasta que quien la necesita la recibe. Hasta que es recibida por la persona a la que necesita). Escribir para otras chicas vuelve la escritura sagrada. Calma la vergüenza. Le da un sentido. Hace que no tengamos que fantasear con morirnos para poder escribir lo que de verdad queremos y sabemos escribir: nos permite llegar muchísimo más lejos y disfrutarlo.