No hablemos en serio

El presidente de los empresarios de CEOE, Pedro Alfonso, que además es un filósofo, ha dicho que alguna vez deberíamos preguntarnos en serio por qué en Canarias hay casi ciento ochenta mil parados pero a las empresas –por ejemplo en el turismo– les cuesta la yema de uno y la clara del otro conseguir un trabajador.

Si alguna vez se hablara en serio de ese asunto nos daríamos cuenta de varias cosas que usualmente no se dicen. La primera es que hay mucha gente que no quiere trabajar a pesar de estar en el paro. Pero no por vagancia, sino porque no les compensa. Hemos creado una sociedad protectora en la que una familia puede conseguir ayudas sociales que cuando se mezclan con el trabajo en negro –o sea, los cáncamos– les da para ir tirando. La economía sumergida representa entre un 20 y un 30% del PIB de Canarias. O lo que es lo mismo, hay gente que paga y gente que cobra entre ocho mil y diez mil millones de euros. Es una pasta.

Otro incentivo para no trabajar es que empleamos mano de obra de escasa cualificación con unos salarios muy bajos. Si entre pitos y flautas y flautas y pitos, ayudas, bonos de consumo y un par de cáncamos, consigues ochocientos o mil euros al mes, ya me contarás si te compensa bajar todos los días al Sur para trabajar por mil doscientos euros mensuales. Va a ser que no.

A pesar de todo, las cifras del paro se han moderado en Canarias. La causa del milagro es también multifactorial. Por un lado el turismo está funcionando, a pesar de los perroflautas que les gritan insultos y amenazas a nuestros guiris. Por el otro, el cambio legal que impone los contratos fijos discontinuos ha servido para maquillar las estadísticas: alguien que trabaja uno o dos meses al año se contabiliza como empleado, aunque la mayor parte del año se esté comiendo los mocos. En tercer lugar, la manguera que nos han enchufado desde Europa, con fondos extraordinarios, ha servido para que las administraciones hayan disparado las contrataciones de empleo público. Es un clásico, además, que antes de unas elecciones municipales y autonómicas suban las contrataciones en las instituciones públicas de primos, sobrinos y demás familiares y personas piadosas.

Canarias, durante muchos años, ha prosperado sobre la base de su economía de servicios. Hace dos décadas nos llegamos a acercar al nivel de renta de la media del Estado. Pero luego empezamos a caer hasta el pozo en el que estamos ahora. Importamos mano de obra foránea para cubrir puestos de trabajo que los locales no quieren desempeñar. Nuestro crecimiento demográfico ha sido superior al de la media estatal. Y al final hemos hecho un pan como unas tortas. Salarios espantosos, exceso de mano de obra, baja productividad y dependencia casi absoluta del monocultivo turístico y de las ayudas estatales. Aunque lo diga Pedro Alfonso, no deberíamos hablar en serio de todo esto. Por no llorar.