En el callejón Esmirriado la tensión se puede cortar con un cuchillo. La crispación se empadronó en este rincón de Puerto de la Cruz desde tiempos inmemoriales. La falta de consenso, el desgaste de las dos facciones enfrentadas por la presidencia, y una alarmante incapacidad de entendimiento están abocando al Esmirriado a una batalla de dimensiones estratosféricas. El barrio está polarizado, dividido en los bandos de Angelillo “el botín” y Maruca “la negra”, candidaturas que optan a presidir la Comisión de Fiestas de un lugar que todavía recuerda cómo una penosa actuación de María Jesús y su acordeón terminó con el mandato de Manolo “el galán”. Ningún cronista ha tenido el valor de levantar las alfombras y contar la verdadera gestión de un tirano como Manolo, que llegó a prometer en su día a David Bustamante y acabó organizando un partido de bochas por fuera de la casa de su rival. Después de Stalingrado el barrio continúa en su proceso de reconstrucción, porque fue mucho lo que castigó un mandato de tacón militar y whisky de garrafón. La campaña, que está siendo encarnizada entre dos de las dinastías más discutibles del barrio, se centra en una de las grandes preocupaciones de los vecinos: orquesta o parranda. Tras una legislatura marcada por el fracaso de María Jesús y los chistes de Arévalo, lo que va a convertirse en determinante durante esta captación del voto será si chuletas de cochino o paella. Solo puede quedar una. Mientras Angelillo ha anunciado la Gala Camiseta Mojada y una pelea de gallos en el parterre que da al quiosco de Josita, Maruca lleva como carta de presentación una artanga con una Tablet. Bien es cierto que se tanteó la posibilidad de traer como artista estrella al insigne Pepe Benavente, pero el fair play de las comisiones de fiestas hace casi imposible disfrutar del sempiterno cantante. Su versión del “Quédate” de Quevedo ha incrementado su caché de forma considerable y no somos un barrio de Qatar. Primigenia me contó que un concejal cuyo nombre no quiso desvelar le aseguró que Fernando Martín, la voz de La Gomera, puede estar en la terna de los posibles artistas para el día del partido entre solteros y casados. Y que se barajan también diamantes sonoros como la orquesta Los Kadetes, Los Concejales o el combo de Garachico. En estos últimos días antes de las elecciones, las encuestas a pie de bar están siendo bastante reñidas. Aunque no son concluyentes, todo apunta a una victoria de la facción de Angelillo, pero habrá que esperar a que en unos días se dirima una situación que mantiene en vilo al barrio. Hablan de democracia después de Stalingrado. Quieren pluralismo y libertad con mayúsculas en un sistema donde votan hasta tres veces cada uno. En las elecciones pasadas, Faustino “membrillo”, opositor a la Presidencia de Manolo y jefe de la facción libertaria, inició una huelga de hambre para exigir al Gobierno elecciones limpias. A su juicio, existía un riesgo de manipulación en el voto de los vecinos jóvenes que fumaban orégano. Faustino explicó a Radio Papas con Carne que comenzó este ayuno para reivindicar las elecciones limpias que todos buscamos y la credibilidad en la democracia del barrio. Lo cierto es que la revolución no duró mucho. A media tarde de huelga lo trancaron con un bocadillo de mortadela y una cuarta de vino. Fue un desastre rememorado por el mismísimo alcalde don Facundo “el ilustrado”. Sin embargo, después de Estalingrado, nada puede ser peor gane quien gane.