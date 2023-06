La derrota más desvergonzada

Noemí Santana decidió dimitir como consejera de Derechos Sociales no por los calamitosos resultados electorales de su partido en las elecciones autonómicas y locales, sino para dedicarse plenamente a su candidatura al Congreso de los Diputados en las generales del próximo julio. Es una manera atroz de autodestruir su imagen pública y dilapidar el cuestionado y cuestionable capital político que le restaba. Es una inconsecuencia, una deslealtad con tus militantes, una desvergüenza. Aunque no opta a ningún cargo –básicamente porque no tiene donde ahorcarse– a la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, ni se le ha pasado por la cabeza convocar al Consejo Ciudadano para presentar su dimisión. Sin duda hay muchos a los que regocija este cinismo berroqueño; a mí me parece deprimente. La decepción final de una izquierda que se ahoga en su fugacidad. ¿Santana no repara en que convertirse en candidata de Podemos/Sumar terminará de alejar de la izquierda a los pocos votantes que no los abandonaron ya?

Por supuesto puedes elegir dos opciones: o estas señoras y señoros ya eran así hace una década o el poder los ha reducido al narcisismo cobardica y a la mezquindad vocacional. No sé lo que es peor. La candidatura de Santana –¿fue votada en algunas primarias?– para el Congreso de los Diputados –¿dónde se coció y cuándo se negoció?– coincide con la plena eclosión de la escandalosa gestión de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en cinco centros de acogida de menores inmigrantes, investigada por la Fiscalidad Anticorrupción, que ve indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad documental. Doce millones adjudicados por la Dirección General de Protección del Menor, adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, a través de un procedimiento de urgencias para unos centros cuyo estado el Defensor del Pueblo califica como «lamentables». Lo que hasta ahora ha podido saber y certificar la Fiscalía es repugnante y aterrador, pero salvo una nota de prensa y un par de tuits, la señora Santana no ha abierto el pico, no ha ofrecido explicaciones, ha eludido las preguntas de los medios de comunicación. En cuanto a Podemos, que actualmente ya es más un ectoplasma que un partido político, ha tenido la desfachatez de reducir este escándalo al efecto de la «maquinaria del fango» de los medios de comunicación, entre los cuales, al parecer, incluye a la Fiscalía Anticorrupción. Es el suicidio no solo político o electoral, sino abiertamente moral de una izquierda que se desmorona pero que se agarra al despacho o a la papeleta milagrosa con angustia existencial. Es una izquierda que, ayuna de información y de formación política –la formación política no es asistir a una docena de manifas al año– creyó que llegar a los despachos ya era garantía de éxito de gestión y de instalación perdurable. Porque, por supuesto, en la izquierda cabe todo el bien posible y fuera solo habitan las alimañas o los idiotas. Es una izquierda que parte de partidos pequeños, muy pequeños en Canarias y con una débil implantación municipal, como Podemos, como Izquierda Unida, como Sí se Puede, fuerza diminuta que no ha sabido mantener, aumentar y mejorar su colaboración con sindicatos, asociaciones vecinales, movimientos ecologistas, asociaciones de mayores, colectivos artísticos o deportivos, aunque no cojeen de la patita ideológica que más les guste. Es una izquierda fascinada por convertirse en patrón, patrón en las administraciones públicas, y encastillarse en despachos y en presupuestos. Es una izquierda que, pese a sus maquillajes y coreografías, es más agorafóbica y elitista que muchas derechas. Es una izquierda que se niega a hablar resueltamente en un dialecto que no sea el suyo y que exalta los identitarismos por encima de la igualdad y la solidaridad y de las sensibilidades de las clases populares. Por eso corren ahora como conejos para evitar el apocalipsis y la trivilización que han construido día a día durante cuatro años con sus propias manos, con sus propias mañas, con sus propios apaños.