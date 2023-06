El respeto a la democracia

Es cierto que la democracia consiste en algo más que ir a votar, pero no es menos cierto que todo empieza por ahí, por el derecho a votar en libertad; y ello requiere facilidad para hacerlo, pluralidad de opciones, seguridad jurídica y controles independientes, principios ineludibles de cualquier sistema democrático. Porque votar ya se vota en China, Cuba, Rusia, Irán, Nicaragua o Corea del Norte, pero ningún demócrata entiende esas bufonadas como la voluntad del ciudadano libremente expresada en las urnas, excepto ultras de extrema izquierda, el separatismo xenófobo y algunos exóticos periodistas y pseudointelectuales opíparamente engrasados por los dictadores de esos regímenes totalitarios. Y ese acto formal del voto debe ser la máxima preocupación de los políticos que creen en la democracia: facilitar a la mayoría de ciudadanos el acceso al banquete electoral, votar. De ahí que los trileros políticos busquen marear la bolita del derecho al voto con objeto de adecuarla al cubilete de sus intereses. Constituye una obscena paradoja apelar a la democracia pidiendo el voto, al tiempo que haces todo lo posible para dificultarle al pueblo votar.

A modo de ejemplos surrealistas -aunque Magritte está presente en nuestra política más de lo que creemos-, convocar elecciones el 30 de febrero; o instalar solo un par de colegios electorales en grandes ciudades; o decretar que el horario para votar sea de 10:30 a 10:45; o esconder las urnas tras la cortina, como ocurrió en un Comité Federal del PSOE en tiempos de Sánchez. Suena a chiste, pero el político, cuando se ve acorralado, con el rabo mata votos. Y ese es el apéndice mefistofélico que ha utilizado don Pedro adelantando las elecciones al 23 de julio a sabiendas de que millones de españoles están de vacaciones; de que es un domingo al que le sigue un lunes festivo -«puente»- en varias comunidades; de que en muchísimas ciudades y pueblos la temperatura superará los 40 grados (Andalucía -que ya no vota a Sánchez- prohíbe las elecciones en verano); de que muchos colegios electorales no disponen de aire acondicionado; y, en fin, sabiendo que exigirle a gente de avanzada edad hacer largas colas a temperaturas infernales, además de una heroicidad, exigirá ambulancias a pie de urna con médicos recién licenciados.

La reflexión que produce el diktat de Moncloa es muy clara: apelar al voto haciendo todo lo imposible para que vote la menor gente posible; mantener las apariencias formales del derecho al voto poniendo todas las dificultades para su ejercicio. Eso sí, legales; y el voto por correo, afirman quienes aplauden a la búlgara la fecha escogida por don. Pero hasta los trabajadores de Correos (empresa pública dirigida por el ex jefe de Gabinete de Sánchez) amenazan con una huelga que podría afectar a ese sistema de votación. Y piden 10.000 empleados de refuerzo para cubrir el trabajo extra, con el consiguiente sobrecoste para el contribuyente (súmenle, además, los 440 millones de euros aprobados por don para propaganda institucional). No había otra fecha que el 23J, pese a que el señor Pedro jurara no adelantar elecciones, una más de las decenas de promesas que no ha cumplido. Y luego, sus hagiógrafos de cámara no entienden por qué el ciudadano castiga a Sánchez en las urnas.

Y siguen sin entenderlo pese a que el Gobierno español, que preside don y su ministra Ribera, aliente el boicot a los agricultores de Huelva en el tema de las fresas, ante la impertinente y demagógica presión de un grupo de diputados verdes y socialdemócratas alemanes que se atribuyen el derecho a inspeccionar lo que hacen nuestros agricultores mientras Alemania reabre, sin que nadie la inspeccione, 27 contaminantes minas de carbón. No olviden que la fresa española compite con la alemana. El castigo de Sánchez a Andalucía viene de que ya no es el feudo del régimen de nepotismo clientelista que durante 40 años impuso allí el PSOE, y que se hizo añicos cuando la Justicia sentenció el mayor escándalo de corrupción en España, el caso de los ERE andaluces, donde fueron condenados dos expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, nada menos.

Y siguen sin entender los exégetas mediáticos del señor Pedro que el pueblo le castigue por pactar con el separatismo antiespañol, con los herederos de ETA y con esa extrema izquierda que no le dejaba dormir. Ni olvidan la ley del solo sí es sí que ha permitido la reducción de penas a más de 1.000 delincuentes sexuales, violadores y pederastas, y la liberación de más de 100. Cuando los ultras de extrema izquierda culpaban a los jueces tachándolos de machistas y fascistas, el Tribunal Supremo acaba de avalar las rebajas de penas por dicha ley, dándole de paso un varapalo a la Fiscalía de la que don Pedro presumía de quién dependía y «ya está». Y siguen sin entender que la ciudadanía dé la espalda al espectáculo cainita que la extrema izquierda está protagonizando por asegurarse un puesto en las listas electorales, teniendo en cuenta que venían a suprimir las castas. Ahora Yolanda veta a Montero, Iglesias se subleva contra Yolanda y los socios periféricos de «sumar»… por la supervivencia y el sueldo, dan otra vuelta de tuerka a sus inamovibles principios y se alinean con el mejor postor. Y tiene que ser Arnaldo Otegui, el hombre de paz en tiempos de guerra, el que ponga las cartas de Sánchez al descubierto con la demoledora afirmación de «¿cuándo dejamos de tomar a la gente por boba, si llevamos 4 años juntos?» ¿Creen que todo eso no «suma» contra Sánchez?

El reloj del tiempo avanza implacable, y la sensación de derrota es tal que hasta el soberbio señor Pedro pide desesperadamente un debate semanal con Feijóo cuando antes decía que era una burla a la democracia los debates a dos obviando al resto de partidos. Si las formas democráticas las hubiera respetado, si las rotundas promesas que hizo en un debate a cinco las hubiera cumplido, si el pueblo lo tuviera por un político fiable, que no miente, quizá no hubiera salvado los barcos, pero sí la honra, sobre todo la de su hoy cautivo y desarmado partido. A más ver..