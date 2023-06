Cosas irracionales

El PP necesitaba a Vox para conseguir mayoría en las Cortes de Valencia. Pactar con la ultraderecha feroz le da mucho yuyu a los peperos. Pero esta vez, encima, se fueron por las patas para abajo porque el cabeza de lista de Vox, Carlos Flores Juberías, fue condenado por violencia machista. En Génova se ponen de punta hasta los pelos de las pantuflas de Feijoo. ¡De ninguna manera se puede dar esa foto! Se negocia urgentemente. Y Vox aparta a Flores Juberías con una patadita en el culo poniéndolo en las listas al Congreso de los Diputados. Problema acabado.

Pero no. De eso nada. El Gobierno progre de Pedro Sánchez sufre un pavoroso incendio moral. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se pregunta indignada: ¿dónde están las líneas rojas? Atentos a sus palabras: «La violencia de género es algo muy grave, no se puede frivolizar, no puede ser moneda de cambio para nada, tampoco para la conformación de gobiernos». No se entiende muy bien si lo que está mal es empaquetar a Flores Juberías para Madrid y quitarlo de en medio o que ese hecho haya permitido formar gobierno. O las dos cosas. Pero se constata que los pelos de las pantuflas de Feijóo y se parecen a los del sillón del Falcon de Sánchez.

Flores Juberías fue condenado en 2002 ¡hace más de veinte años! por lo que hoy sería violencia machista. Acosó verbalmente e insultó a su expareja, a la que causó daño sicológico un por el que fue condenado a un año de prisión. O sea, que pasó por la quilla. Han pasado dos décadas pero la sombra de la cancelación le persigue. Te puedes reinsertar tras haber colaborado en un asesinato. O un secuestro. O un atentado terrorista. Pero jamás en tu puñetera vida perderás el estigma ser un peligroso delincuente machista que ha insultado a su ex pareja gritándole por fuera del balcón de su casa.

¿Por qué nuestros gobernantes progresistas no ha sufrido una alergia moral parecida con los diputados vascos de Bildu que fueron condenados por pertenencia a banda armada? ¿Por qué mantuvo el PSOE como parlamentario a un condenado por darle una paliza a su mujer? ¿Y por qué, encima, le nombraron después presidente regional del partido en Euskadi? ¡Qué extraños son los ataques de ética en este país sectario! Nadie sufrió una apoplejía en 2019 cuando Podemos presentó al Ayuntamiento de Ávila una candidata que había sido condenada -a treinta años- por complicidad en un asesinato . Entonces el partido borró las rayas rojas defendiendo el derecho a ocupar un cargo de quienes ya hayan cumplido sus penas. Una goma fantástica, pero solo para los propios.

Esta insoportable disimetría es cínica e irracional. Atenta contra el sentido común y pierde la clientela de la razón. Pero tiene éxito. Y funciona. A los de la derecha los tienen ya con los calzoncillos por los tobillos. Maricomplejines y maricomplejones. Que rima con lo que yo me sé.