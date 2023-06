Más política y menos comisionados

En algunos titulares se afirma que el Gobierno va tomando forma. Se conoce que el Gobierno es como un bizcochón que se hornea lentamente mientras Ángel Víctor Torres empieza a denunciar los incumplimientos de un Ejecutivo que no tomará posesión hasta la segunda semana de julio: qué ganas tenía de hacer oposición este hombre. Durante muchos años servidor practicó ese emocionante deporte de averiguar los nombres de los consejeros, pero ahora la edad me consume y se me hace insufrible llamar a nadie para que me confirme o me refute la lista de los afortunados. Yo creo que lo mejor sería mostrar una absoluta indiferencia. Ya nos hartaremos de ellos en los próximos cuatro años. Más relevantes son las ocurrencias en las que se puede caer, como ese «comisionado del REF» que sería un joven valor profundamente comprometido con Canarias y al mismo tiempo plenamente autónomo frente a empresarios y sindicatos llamado… es que no me suena… José Carlos Francisco. Eso es, José Carlos Francisco. Lo del comisionado lo soltó por primera vez Agustín Manrique de Lara hace casi dos años, en el Campus de Verano 2021 organizado por la Fundación Canarias Siglo XXI. «Sería la mejor forma de demostrar que en Canarias creemos en el REF», afirmó , «para recuperar el tiempo perdido y defender y actualizar el Régimen Económico y Fiscal». Que haya que crear un nuevo cargo público para demostrar que se cree en algo me parece filosóficamente discutible. Podríamos crear un Comisionado de la Libertad, para demostrar que creemos en la libertad, o un Comisionado de Santiago Pérez, para demostrar que una vez creímos en Santiago Pérez. Sugerir también desde nuestras élites empresariales que la persona indicada para ese cargo es el señor Francisco –consultor, asesor y presidente de la CEOE tinerfeña durante muchos años– se me antoja realmente curioso.

Es el Gobierno de Canarias en su conjunto el que debe defender el REF –rastreando y evaluando sistemáticamente su impacto en la economía regional– y es el Parlamento quien debe promover su actualización –es decir, su reforma– y ampararlo frente a Madrid si es necesario –desgraciadamente suele serlo–. ¿Qué añade un postinudo comisionado a este esfuerzo? No se necesita un nuevo alto cargo, sino una cierta restructuración en las consejerías de Economía y Hacienda para contar con un servicio específico de técnicos solventes que se dediquen a la promoción del REF, la ZEC y otros instrumentos económico-fiscales disponibles, buscando nuevos inversores internos y externos. Pero el REF no es una varita mágica. Tiene limitaciones y cortocircuitos. El REF deviene relativamente útil a la totalidad de las grandes empresas y muchas de las medianas, pero aproximadamente resulta inútil o poco atractivo para las pequeñas empresas que opera en Canarias y que suponen más del 80% del tejido productivo del país. Lo que urge realmente es el apoyo activo, transversal y sistemático a las pymes en las islas, y muy singularmente, a las pequeñas empresas, a las microempresas y a los autónomos. Urge ahora mismo, porque en el primer trimestre del año las demandas por concurso de acreedores crecieron en Canarias un 151% por ciento. Es decir, que en Canarias aumentaron un 616% más que la media del Estado. Más de 550 pequeñas empresas y autónomos desaparecieron y el ritmo de destrucción no ha disminuido según los órganos judiciales. A medida que se retiren las ayudas y estímulos aprobados y sustancialmente financiados por la UE la situación empeorará. Bajar la tributación fiscal incluyendo moratorias para nuevos autónomos, simplificar trámites administrativos, mejorar la formación y la conexión de los proyectos con la economía real, favorecer todo lo posible el crecimiento de las empresas, porque solo las medianas y grandes empresas aportan más valor añadido, más productividad y más y mejor empleo. Para eso los ciudadanos han comisionado al nuevo Gobierno. No para alfombrar un nuevo despacho.