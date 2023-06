¿No hay quien pare esta escalada?

Han muerto ya cientos de miles de ucranianos y rusos en una guerra que pudo y debió siempre evitarse, pero hay en este momento intereses nada ocultos, entre ellos los de la industria armamentista, en prolongar indefinidamente esa tragedia.

Las últimas semanas han sido más bien calamitosas para el Ejército ucraniano, según fuentes no occidentales, pero lo mismo en Washington que en Bruselas se insiste en que Ucrania debe ganar la guerra e incluso que está en condiciones de hacerlo.

Pese a la clara superioridad de Rusia en artillería, capacidad aérea y en número de efectivos, desde las cancillerías y los medios de información de Occidente se anima, e incluso se conmina a Kiev, a seguir resistiendo «hasta el último ucraniano».

Algunos recuerdan lo ocurrido durante la Guerra del Vietnam cuando el Pentágono y la Casa Blanca insistían en que estaban ganando la guerra contra el Vietcong, y ya sabemos cómo terminó aquello: se habla de 1,3 millones de muertos por ambos lados.

Algo parecido sucedió en la Guerra de las Malvinas cuando la Junta Militar argentina y los medios controlados por ella insistían semana tras semana en que las fuerzas argentinas estaban ganando hasta que se impuso la realidad y el Gobierno de Buenos Aires terminó rindiéndose.

En el caso de Ucrania, nadie parece ya dispuesto a negociar, tampoco Moscú, que ha endurecido últimamente su retórica y así, de creer tanto al secretario de su Consejo de Seguridad, Nikolái Pátruschev, el conflicto no acabará mientras siga en Kiev el Gobierno de Volodímir Zelenski.

Tanto Pátruschov como el ex presidente ruso Dmitri Medvédev, un «duro» que hoy ocupa la vicepresidencia del Consejo de Seguridad de la Federación rusa, parecen abogar por «un cambio de régimen» en Ucrania.

Exactamente lo mismo que buscan en Moscú los «halcones» del Gobierno y del Senado de EEUU, obsesionados desde el principio con «debilitar» y «hacer sangrar a Rusia» en la ilusión de que tal vez termine produciéndose allí un golpe de palacio.

Tal vez convencidos de que Estados Unidos y por tanto la OTAN no tienen ningún interés en negociar, los rusos parecen dispuestos no sólo a defender el territorio que ya han ocupado, sino incluso a seguir avanzando y conquistar también Odessa y Járkov.

El columnista del diario The Washington Post David Ignatius, que refleja mejor que nadie la opinión del secretario de Estado, Antony Blinken, cree que hay que buscar la forma de prolongar esa guerra de desgaste.

Mientras tanto, el ex primer ministro danés y ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen habla ya de la posibilidad de que un grupo de sus miembros envíen tropas a suelo ucraniano si en su próxima reunión de Vilnius, la Alianza en su conjunto no ofrece suficientes garantías de seguridad a Kiev.

Rasmussen mencionó entre los países que podrían dar tal paso a título individual tanto a Polonia como a las repúblicas bálticas, cuyos gobiernos son los más enérgicamente antirrusos dentro de la Alianza.

Al mencionar tal posibilidad, Rasmussen llegó incluso más lejos que el actual secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, quien confirmó que ese tema estará en la agenda de esa reunión en la capital lituana aunque precisó que el artículo 5 del tratado de Washington sólo ofrece garantías de seguridad a los países que son ya miembros de esa organización militar.

¿Qué ocurrirá si algunos militares que pueda enviar, por ejemplo, Polonia mueren en un ataque del Ejército ruso? Y, por otro lado, ¿se quedará Moscú de brazos cruzados si un país de la OTAN decide dar ese paso? ¿No hay quien pare esta escalada?