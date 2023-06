Turismofobia

Me tuve que restregar los ojos, pero no era un montaje. Hace poco, un grupo de jóvenes y agresivos canarios —no sé si con ADN aborigen puro— aparecieron en un vídeo difundido por las redes sociales y televisiones gritándole a unos turistas que se fueran a su casa. “La tierra no es de nadie, la tierra es del viento”, decía el iluso de Zapatero, fusilando a un jefe indio americano. Pues ya ves. Aquí hay gente que piensa que la tierra es solo suya.

Llueve sobre mojado. Se trata de una estrategia de activismo radical que ha decidido reclamar atención causando estropicios cada vez más escandalosos. Primero acampan en una grúa paralizando una obra. Luego interrumpen a gritos un acto de la patronal del Turismo. Y luego protagonizan una ofensiva contra la gente que está de vacaciones. Una escalada que acabará ya veremos dónde y cómo. El nivel cultural de los enfurecidos aborígenes pudo comprobarse en un cartel que ponía, en inglés, “turista vete a casa” mal escrito. Andamos mal en el bilingüismo. Por eso aún estamos llevando tanta bandeja. Pero en cambio había exceso de testosterona guanche en el tono bravucón de varios individuos que increparon a un turista de cierta edad que pasaba por delante de la cámara y los mandaba a freír puñetas, al que amenazaron con un par de cachetones. Nuestras indolentes autoridades han optado por no hacerles caso. Es lo que han venido haciendo hasta ahora, tragándose que una minoría paralice obras públicas o privadas con la inestimable amplificación de los medios informativos. Por eso se permite también que griten y amenacen a unos guiris desconcertados. No pasaría igual si un grupo de exaltados se manifestara delante de un centro de inmigrantes gritando que se vayan a su casa. Eso sería fascismo. Esto otro es patriótico. Se está intentando crear un caldo de cultivo de rechazo al turismo, a pesar de que es la base de nuestra economía. Se trata de destruir la única riqueza viable hoy por hoy en Canarias y la causa de su relativa prosperidad. La idea que se propone es el “decrecimiento”, que es vivir con menos. Y que significa, tangencialmente, que muchos menos vivirán peor. Un romántico regreso a la Canarias agrícola: aquel paraíso de de la guataca y el analfabetismo. Vivimos de las subvenciones y ayudas de Europa y España —sí, vivimos de eso, lo siento— y de lo que facturamos del turismo. Si expulsamos a los turistas solo nos quedarán las limosnas. Y entonces seremos un pueblo totalmente mantenido. Parece que se impone el modelo de vivir sin pegar un palo al agua. La idea de fomentar un pueblo anestesiado con subvenciones y sin más recursos que los que generosamente les den sus amos. Ese parece el gran sueño radical, supuestamente ecologista, al que parecen importarle más los escarabajos que los cientos de miles de canarios que sobreviven cada día rompiéndose el lomo por un salario de miseria.