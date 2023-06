Lo de La Laguna

La única posibilidad electoral real de Alberto Rodríguez y su Drago Los Verdes era el ayuntamiento de La Laguna y la aprovechó: sacó dos concejales. Inmediatamente el candidato de los trillizos izquierdosos (Si se Puede, Podemos e Izquierda Unida), es decir, el inefable Rubens Ascanio, de profesión la emancipación de los pueblos unidos jamás serán vencidos, improvisó una sentida endecha que ha seguido repitiendo desde el pasado 28:

Por supuesto que el diagnóstico básico de Ascanio y sus congéneres es que la izquierda ha pagado tristemente en las urnas la falta de unidad. Es falso. En estos comicios Unidas sí se Puede consiguió 5.269 votos y Drago Los Verdes 4.475. Entre ambas coaliciones no llegaron a las 10.000 papeletas. En cambio, en las elecciones de 2019 la misma coalición encabezada por el mismo Ascanio cosechó 11.794 votos. Lo que se llama con un punto de cursilería «la izquierda a la izquierda del PSOE» perdió votos en su conjunto. Pero, por supuesto, esto no es más que una misérrima excusa de Ascanio, cuya gestión al frente de los servicios sociales municipales no ha sido precisamente aplaudida en las urnas. El problema real consiste en articular un pacto de gobierno con Drago Los Verdes. Porque, como cabía esperar, Rodríguez y sus compañeros buscan rentabilizar al máximo su posición. El exsecretario de Organización de Podemos ha pedido la primera tenencia de alcaldía y la Concejalía de Urbanismo para empezar y un compromiso programático particularmente detallado y exigente en materia de vivienda. Los socialistas han quedado ligeramente traspuestos y tuvieron la ocurrencia de que Ascanio apaciguara las ambiciones dragonitas. Pero Rodríguez le habla a Ascanio como Hércules Poirot le habla al capitán Hastings: con exquisita amabilidad, pero como si al pobre le costara entenderlo. Otra cosa peor todavía: se afirma en los mentideros laguneros, es decir, en cada esquina de la ciudad, que Alberto Rodríguez pretende que las tres fuerzas del pacto firmen un compromiso ético en virtud del cual cualquier concejal o personal eventual que se vea encausado judicialmente dimita de inmediato, por supuesto, sin esperar sentencia. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez tiene material combustible en los juzgados y no es imposible que termine procesado. Ese maldito documento va a por él, y aunque Drago no ha insistido en el mismo, la desconfianza ya se ha extendido inevitablemente.

Más allá de exigencias y compromisos lo que teme el PSOE es que Rodríguez –que no dejará su acta de concejal en el muy improbable caso de que regrese al Congreso de los Diputados– transforme el ayuntamiento lagunero, y particularmente el salón de plenos, en una permanente exhibición de albertismo, fiscalizando al gobierno municipal aun formando parte del mismo, ocupando expansivamente un espacio mediático propio y negociando decreto a decreto, partida a partida, subvención a subvención. Luis Yeray Gutiérrez ha disfrutado de cuatro años de vida muelle con unos socios municipales que lo trataban como una reina pero ahora se enfrenta a un político mucho más curtido, astuto y experimentado que él y que no está dispuesto a pastorear complacencias. Es natural que Gutiérrez y su equipo piensen en una salida que evite un mandato convulso, navajero y escandaloso. Saldrá elegido alcalde como la lista más votada. Y dos semanas más tarde cerrará un pacto con Coalición Canaria si quiere seguir bailando bachata en su despacho.