No poder enterrar a tu hija asesinada

El caso de Romina Celeste ha tenido una repercusión relativa, como todos los de crímenes machistas, a pesar de las atrocidades cometidas. Fue asesinada por su pareja el 1 de enero de 2019 y, ahora ya lo sabemos, tras ello, él la descuartizó, la quemó en una barbacoa y la arrojó al mar. En su búsqueda, solo apareció un trozo de pulmón de la joven. Tras ser analizado, la familia tuvo la confirmación del asesinato de Romina. Y, a partir de ahí, el dolor de esa familia y la cadena de errores del proceso o mediáticos no hizo más que empezar.

Un asesino que estuvo en libertad. La pareja de Romina ha reconocido que la asesinó y que la maltrataba por considerarla un ser «inferior». El tema es que este individuo ha estado en libertad con medidas cautelares desde enero hasta ahora, porque tras cuatro años en prisión preventiva (máximo que permite la ley) el juicio no estaba aún. Por lo tanto, salió a la calle. ¿Responsabilidades? Que si la pandemia, el juzgado de instrucción y unas maniobras de la defensa. Luego vienen las reincidencias. Nos alarma que violadores queden en libertad, pero cuando la justicia deja asesinos fuera por falta de diligencia, poco se habla.

Apareció muerta. Esa fue siempre la excusa de él y lo que en algunas tertulias consideraban que había ocurrido, a pesar de denuncias previas. Se excusaban en decir que ella había vuelto con él después de ir al hospital tras una paliza. Y ahí estaba yo insistiendo en que comprendieran el por qué de esos regresos. Tras su desaparición se publicaron sus Whastsapp. Ahora la Fiscalía certifica lo que había entre líneas: el miedo y la dependencia de ella hacia él. Y que él no tenía enfermedad mental. Hubo quien me dijo en una de esas tertulias, que frente a mis valoraciones valorara que existe la presunción de inocencia. Y no sabía yo que explicar era una amenaza. Lo que está claro es que desinformar sí que es un ataque a la dignidad y respeto por la víctima.

El pasado de Romina. Su expareja, su asesino, ya se encargó de lanzar sospechas sobre ella porque por su pasado donde ejercía la prostitución. Ella era inmigrante, de Paraguay. Por cierto, su asesino no era inmigrante. Es español. Y él, un putero, pues luego de asesinar a su pareja se fue de nuevo a un prostíbulo, sin ningún tipo de remordimiento por lo que hizo. Para todas aquellas personas que sostienen que «la prostitución empodera», a ver qué dicen como tantas mujeres afectadas por esa situación y que siguen desaparecidas, casualmente. ¿Cuánto empoderó a Romina? La prostitución la dejó en una situación de devaluación, de inferioridad, de vulnerabilidad, de dependencia y de cosificación al punto de destrozar su cuerpo y desprenderse de él como si fuera un objeto.

No poder enterrar a tu hija porque destruyen sus restos. Cuando la madre de Celeste creía que ya podía enterrar los restos de su hija llega el último despropósito. El Instituto de Medicina Legal dio tres meses a la juez para que consultara a las partes qué hacía con los restos del pulmón. Pero la instructora no lo trasladó, así que nadie contestó y el pulmón fue destruido. Ahora se intenta que al menos pueda tener su madre el tejido analizado para hacer una sepultura simbólica. No vale con que un tipo descuartice y queme a tu hija. Es que encima el sistema, lo poco que hay, también lo destruye y nadie piensa en ello.

A ver cuándo damos, no pido más, al menos la misma importancia a la presunción de inocencia y los derechos de los acusados que a las víctimas y su dignidad. Por ellas y sus familiares.