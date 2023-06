Este fin de semana acabó el culebrón de la extrema izquierda española, perdida en el bosque de sus puñaladas, bajo un acuerdo al que podríamos llamar Unidas por los pelos. Acabó la tensa guerra intestina por los puestos en la listas electorales que ha restado protagonismo mediático a un conato revuelta socialista. Porque Pedro Sánchez también ha purgado a quienes considera causantes de su derrota. Ha sido una semana de cuchillos largos.

Al gobierno del pacto de las flores, en Canarias, que sigue en extremaunción funcional, le ha estallado una mina postrera. También a babor. Se han hecho públicos informes judiciales que apuntan a un posible uso fraudulento del dinero destinado a la atención de menores no acompañados. Un feo asunto que afecta a la consejera Noemí Santana, a quien las desgracias parecen seguir más allá de los reveses electorales. Ante este tardío follón, el Gobierno saliente ha tenido la feliz ocurrencia de anunciar que se personará en la causa. O sea, se personará contra sí mismo. La consejera Santana autorizó pagos a la fundación investigada, asegurando que prestaba sus servicios «a plena satisfacción». Ahora le viene de amargo postre un demoledor informe de la Fiscalía, que no pinta nada bien.

Pero mucho peor le ha ido la semana a Irene Montero, que ha quedado demolida, junto a Victoria Rosell, por la decisión del Tribunal Supremo que le ha dado la puntilla a la Ley del Sí es sí. De propina, además, ha sido condenada por ese mismo tribunal por difamar a un hombre a quien había considerado pública y falsamente como maltratador. Y como no hay dos sin tres, Montero ha sido ejecutada sumariamente por Yolanda Díaz, que le cerró la puerta de Sumar en las narices, vetando su presencia. Si no fuera porque no sería progre y tal, uno hasta podría pensar que alguien se está vengando de Pablo Iglesias en la cabeza política de su compañera. Hay que ver cómo se las gastan en la Quinta Internacional.

Cuando Pablo Casado intentó liquidar a Isabel Díaz Ayuso, a quien creyó haber atrapado en un patinazo gordo –qué iluso– todo el mundo en este país habló de un choque de egos y un enfrentamiento personal. Díaz Ayuso era una sombra demasiado alargada que tapaba el frágil liderazgo de Casado. Sin embargo, cuando los navajazos se dan en la izquierda huelen a jazmín y son, se dice, «diferencias de programa».

Y dos huevos duros. «Los muertos que vos matáis gozan de buena salud». Las víctimas de las purgas de Pablo Iglesias que hoy están bajo el paraguas de Sumar, no olvidan. Y la sublevación territorial contra Ione Belarra era un clamor. La gente, fuera del aparato de Madrid, aspiraba a colocarse en el último tren con parada en la carrera de San Jerónimo. En los vagones de Yolanda que aún tenían asientos libres. Desde ahí ya le dirán adiós a Podemos con un pañuelo de olvido. O con la papeleta de Sumar, que llevará impresa la cara de Yolanda y que viene a ser un homenaje póstumo al chico de la coleta. O una burla cruel, quién sabe.