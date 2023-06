La Democracia como pretexto

El desarrollo de la democracia en Atenas ha constituido una fuente fundamental de inspiración para el pensamiento político moderno; la igualdad entre ciudadanos, la libertad, respeto a la ley y a la justicia han sido los ideales políticos con los que se juega, aunque su uso ha incorporado diversos adjetivos, como democracias delegativas, transicionales, incompletas y de baja intensidad, relativas, inciertas o incluso democracias autoritarias; y a pesar de los miles de años que hablamos del fenómeno democrático solo se ha manifestado en pocos lugares de la tierra y actualmente resulta ajeno a las 4/5 partes de la humanidad.

Y en ciertos países, todos poderosos, la democracia se ha conformado ignorando sus fundamentos como el mejor pretexto tenido a mano para invadirlos. EEUU, por ejemplo, ha invadido más pueblos de los que hicieron Atila y el Gengis Kan; y siempre con el mismo lema, salvar la democracia, cuando en el fondo lo que subyace es el negocio que acarrea la destrucción para luego seguir consiguiendo infinitos réditos con el negocio de la reconstrucción. Así aconteció en Irak y lo mismo sucede con la invasión rusa a Ucrania donde hay que pensar que todo el apoyo propiciado por las democracias occidentales comandadas por EEUU que no abdica de la participación de sus eternos negocios tales como pasar al cobro todas las ayudas suministradas tanto de material de guerra como de subsistencia.

El primer pretexto histórico que se puso en uso para salvar a la democracia y su defensa acaeció en los idus de marzo del año 42 antes de Cristo como consecuencia que Julio César se había proclamado dictador vitalicio destruyendo las instituciones de la republica, los privilegios de la aristocracia y los derechos de los ciudadanos lo que motivó se llevara a cabo una conspiración de senadores en la que se encontraba también Marco Bruto, su hijo, que dio como resultado su muerte por apuñalamiento bajo las columnas del Senado.

Pero con su muerte nada se solucionó sino que el problema se acrecentó aún más desembocando en una interminable guerra civil que acabó por complicar la situación romana y de la misma democracia llena de motivaciones personales ajenas a fortalecer las libertades de una sociedad que la habían apartado de las normas elementales .

El espacio de la política, la mayoría de las veces, en realidad se encuentra al fondo de la caverna de Platón donde la verdad no es accesible y cuando se intenta asomar a ella ante la avalancha de pronunciamientos imprevistos por el que gobierna y alejados de la lógica nos quedamos no solo deslumbrados por la luz secuestrada por la oscuridad reinante sino por el atolondramiento producido al pretender convencernos que unas nuevas elecciones es la única salida posible ante graves problema que tiene la sociedad por cuyo motivo el presidente Sánchez ha tomado, por sí mismo, la decisión de convocarlas el 23 de julio «ya que sería lo mejor para que los ciudadanos tomen de nuevo la palabra y definan sin demora el rumbo que debe tomar el país».

Y, lo mejor para los ciudadanos en este momento entiendo, es que no les fastidien las vacaciones, las cuales llevan tiempo programadas, y que se merecen y no las renuncias a las que se verán obligados a soportar, como billetes de traslado, reservas de alojamientos, plan de vacaciones en sus respectivos puestos de trabajo que no será fácil de confeccionar nuevamente a estas alturas Lo mejor para los ciudadanos en esa época estival es dejarlos tranquilos, que se relajen y no que se vean sometidos a un nuevo trauma electoral con una campaña seguida de otra que va a echar por tierra los deseos de liberarse de las rutinas del trabajo para equilibrar su estado emocional.

Las elecciones son el punto mas álgido de la democracia y si es con una participación mayoritaria mejor que mejor , pero cuando este derecho se pueda encontrar comprometido o dañado por posicionamientos de liderazgo o por estrategias políticas rebuscadas, el 23 de julio no es el mejor momento para su realización. Ya sabemos que los políticos y más los que toman altas decisiones no tienen problema alguno para irse de vacaciones cuando quieran; al resto, ya se sabe, que se busquen la vida.