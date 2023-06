Buenos días, amig@s. Estoy tratando de digerir los resultados y las causas en Canarias, que pueden ser diversas. Y también estoy profundizando en mis incesantes y machaconas denuncias al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife desde hace meses, por la falta de equilibrio. Las inversiones públicas, sobre todo en sanidad y educación, no pueden manipularse de forma injusta y desigual, como se ha venido haciendo. Son los pilares básicos, y los canarios han reaccionado según como les ha ido con el pacto de las flores. A bote pronto y con todo respeto, veo una Isla muy contenta, GC, y otra muy cabreada, TFE, y esto se ha reflejado el 28M.

Me reservo, amig@s, tres palabras muy repetitivas por mi parte para un nuevo artículo de opinión, «Propiciar, tolerar o permitir», que tanto daño le han hecho a Tenerife en esta última legislatura. Ahí puede estar el «quid de la cuestión», para una y para otra isla capitalina. No se puede obviar que el PSOE ha sido el que ha propiciado, no en vano tenía la mayoría y la «presidencia del gobierno». NC, con su «vicepresidencia», de inusual coincidencia de Isla que el presidente, y UP, por cierto con una diferente y muy sospechosa visión de la necesidad del tren en Islas similares como GC y TFE, tolerando. Y finalmente, permitiendo, el Cabildo de Tenerife, presidido por el PSOE también, por Pedro Martín.

Mucha pena me da que la coalición de IU, SSP y Podemos se haya quedado fuera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, seguramente lastrados por la enorme venida a menos de Unidas Sí Podemos, por el magnífico y entendido trabajo que venían desarrollando desde la oposición. Todo mi apoyo Ramón, y no pierdas el ánimo, tu aportación a la política tinerfeña y canaria es valiosa y llegarán nuevos momentos. No puedo decir lo mismo de otro amigo, con una enorme experiencia parlamentaria que llegó, creo y así se lo manifesté, con un discurso equivocado, obviando de una forma poco comprensible el maltrecho estado inducido de la Sanidad Pública en Tenerife, Manolo Marrero, cuando se presentaba a presidente del Cabildo de Tenerife.

Por supuesto mi felicitación a Patricia Hernández, por el excelente resultado obtenido por el PSOE en el Consistorio capitalino. De verdad tengo que admitir que no me lo esperaba, máxime tras la dimisión de José Ángel Martín, a quien aprecio sobremanera y tengo bastante que agradecerle, por todo el apoyo que nos ha brindado en muchas luchas de nuestro pueblo. Amigo, espero seguir viéndote «al pie del cañón» muy pronto. Patricia, adelante, hay mucho trabajo que hacer en Santa Cruz, me tienes a tu lado para denunciar desde el pueblo lo que proceda, como lo vengo haciendo, y muchas gracias, por todo el enorme trabajo que hicieron en sólo un año de mandato tuyo, que tanto aportó a esta ciudad, y que se quebró por culpa de la tránsfuga Evelyn Alonso y las ansias de poder de CC.

Sanidad Pública. Sé que para algunos perderé mi simpatía por esta lucha que he iniciado desde hace varios meses y que he venido denunciando, sin parar, a los políticos y gobernantes que tengo en mi agenda de teléfono. De verdad les digo que lo he hecho después de informarme lo más que he podido, tras constatar que bastante gente en esta Isla de Tenerife lo está pasando «muy mal», por las grandes y graves demoras en sus citas previas, tanto para médico de cabecera, especialistas, las pruebas que estimen y la operación quirúrgica, lista que estamos encabezando a nivel nacional, con mucha diferencia, lo que a veces se traduce en fallecimientos en ese tan largo caminar. Tenerife destaca a la cabeza de todo lo malo y esto hay que solucionarlo urgentemente. ¡Ah! y no quiero olvidarme de los centros de salud de Tenerife, ¡de pena! Necesitan mejoras, ampliación y reformas porque «no cabemos». También un hospital en condiciones, tipo Dr. Negrín, con zonas anexas por donde poder expandirse.

Y termino reiterándoles que pueden ver información sobre todo esto en medios de comunicación o noticias del propio Gobierno de Canarias, y en listados que se difunden a nivel nacional. Añado de nuevo, para que quede aún más claro, ¡que los recursos públicos, que aquí no llegan como deberían y sí a otros, salen también de nuestros bolsillos. Son los impuestos que tod@s contribuimos, y tenemos el mismo derecho que tod@s los demás tienen, a recibir los mismos servicios públicos, sanitarios en este caso, con la misma calidad y prontitud! Y al nuevo Gobierno de Canarias que se conforme, cambien este rumbo tan desequilibrado que tiene a Tenerife con tantas carencias que «no son justas». No pasa nada por tener en cuenta, a la hora de evaluar necesidades públicas, que Tenerife es la Isla más poblada y mayor de Canarias. ¡No pedimos ningún privilegio, sólo lo que nos corresponde!