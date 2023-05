Tras suspirar aliviado porque Tamara Falcó ya tiene vestido de novia, y extasiarme con la feliz graduación de la princesa Leonor, y su foto de familia normal junto a sus reales padres y la infanta Sofía, que no es guapa, todo hay que decirlo, decido abandonarme en el sofá para reflexionar si España será menos racista después de que pase la escandalera de Vinicius y la sarta de declaraciones grandilocuentes del engreído mundo futbolero. No ganamos para sobresaltos, y confieso que me cuesta salir del aturdimiento desde que me enteré de que cancelaban Sálvame para entregarle la audiencia enterita a Ana Rosa, esa gran escritora. Intento relajarme y me pongo a comparar las campañas políticas de hace cuatro años con estas que ya terminaron, menos mal, y de verdad que son como una repetición de las últimas, los mensajes, las poses, hasta las nuevas caras, exactamente igual, y aunque gobiernen otros partidos, a mí me parecen los mismos. Me entra un wasap de un amigo que me recomienda invertir en bitcoins, porque según él, lo van a petar, y porque el sistema económico, otra vez, tiene los días contados. A la mierda, me digo, no sé qué será de nuestra vida cuando quiten el dinero negro, el metálico, los billetes metidos en sobres que han resuelto tantos problemas y que nunca más volverán. Me entran los nervios y bajo a fumar un cigarro a la calle, pero la tranquilidad es muy cara y en la casa de unos vecinos medio okupas suena el reguetón a un volumen insoportable. Pero que tendrá esta base rítmica de éxito global para que la consuman ellos y ellas, desaforadamente, mientras simulan un ritual de apareamiento conocido como perreo, me pregunto asombrado. Debe ser que estoy mayor y no entiendo nada de las cosas importantes.