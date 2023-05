Huida hacia adelante

Estas elecciones han sentado dos premisas estructurales. La primera es que las encuestas, en este país, carecen de valor predictivo, especialmente las pagadas con el dinero de todos los contribuyentes, cuyo papel ha quedado reducido al de efímeros instrumentos de propaganda. El segundo hecho es que todas las campañas electorales, incluso las locales, se han convertido en una suerte de elecciones generales, especialmente desde el punto de vista del baño mediático.

La noticia hoy es que la extrema izquierda se ha derrumbado en España. La apuesta personal de Moncloa por Podemos ha terminado con la práctica desaparición del socio estratégico y la emergencia de un nuevo actor, Vox, que se erige como fuerza determinante para que el PP gobierne en varias comunidades de este país. La derrota del PSOE supone perder la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, La Rioja y Canarias. El mapa de las comunidades se ha teñido de azul hasta tal punto que Pedro Sánchez, antes de que en su partido los cuchillos salgan de las fundas, ha decidido adelantar las elecciones generales a julio.

Los resultados en Canarias son un reflejo, con matices, de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Podemos ha dilapidado la oportunidad que tuvieron de gobernar con una gestión plagada de radicalidad y falta de autocrítica que ha ofrecido, sobre todo, la idea de que solo eran más de lo mismo. Ángel Víctor Torres ha tenido una amarga victoria porque el derrumbe de su socio estratégico, cuyos errores consintió, porque a la fuerza ahorcan, le ha dejado sin fuelle parlamentario. Y Coalición Canaria, que sobrevivió a la travesía por el desierto de cuatro años de oposición, celebra ahora mismo el éxito de un acuerdo con el PP que se había cerrado semanas antes de que se abrieran las urnas: tan claro lo tenían.

Pedro Sánchez, experto en técnicas de supervivencia, ha decidido que la mejor manera de cerrar el debate sobre la debacle de estas autonómicas es abrir vertiginosamente otro melón. Sólo ha tardado unas horas en tirar ese hueso a las fauces de sus propios lobos. Ahora no es el momento de cobrar facturas pendientes —es el mensaje— sino de echar el resto para enfrentarse a la ola azul y verde que amenaza con ahogar a los socialistas No hay tiempo de buscar otro candidato mejor que él. Ni, ya puestos, para cerrar los acuerdos de coalición de la izquierda, si es que la forman. El que no se ha escondido tiempo ha tenido. Una vez más, Sánchez se juega el resto a una sola mano.

Sánchez cifra sus esperanzas en que el PSOE, con Sumar y sus socios independentistas en el País Vasco y Cataluña, puedan aguantar el crecimiento de los conservadores. Necesita una victoria, aunque sea pírrica, para enjuagar esta otra derrota. Y a eso va. con un partido agotado al que lanza otra vez sobre la mesa electoral.