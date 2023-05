30 de mayo, por una Canarias sin turismofobia

Ya fuera de campaña electoral, ahora que podemos esquivar mejor las balas del campo de batalla política, me gustaría explicar por qué en Ashotel no hemos sido proactivos al comunicar nuestro rechazo a uno de los episodios más tristes contra nuestros visitantes: la manifestación del 20 de mayo en el sur de Tenerife, convocada por varios colectivos contrario al modelo turístico de las Islas. Ashotel no se presenta a elecciones autonómicas y municipales ni está en manos de la ciudadanía para que nos voten; por eso entendimos que debíamos salirnos de estas dos semanas de fuego cruzado en las que cualquier propuesta, manifestación o idea podía manipularse. Sin embargo, durante nuestro autoimpuesto silencio hemos visto el posicionamiento en defensa del turismo de otras organizaciones y representantes públicos, a quienes agradecemos enormemente ese apoyo. Al fin y al cabo, todos vivimos del turismo, no solo el sector hotelero.

La del 20 de mayo iba a ser una protesta como cualquier otra, respetable, faltaría más, hasta que algunos de sus participantes traspasaron la barrera de la civilización para increpar e insultar a los turistas. Go home fue el lema más repetido, ante la sorprendida y triste mirada de quienes descansaban en la arena o en sus hamacas. La insensatez de este ataque a quienes nos visitan como turistas es, por establecer un símil, como si quisiéramos mejorar la sanidad pública insultando a los pacientes que van a los hospitales porque son los responsables de su colapso, en lugar de hacer propuestas coherentes a los gestores de esa sanidad.

Esta manifestación se une a una corriente, más o menos interesada y alentada desde algunos colectivos y partidos políticos, para buscar en el turismo el chivo expiatorio de sus frustraciones y, por qué no decirlo también, de su profundo desconocimiento de un sector económico sobre el que pivota nuestra economía. Los debates sobre cualquier tema vital o trascendente –y el turismo lo es– mejoran notablemente si se les priva de toda carga emocional y dejamos solo que opere la razón y las buenas formas. Por gritar más o insultar en redes sociales y en los medios de comunicación no se tiene más razón.

Desde esta patronal ya veníamos advirtiendo hace algún tiempo de algunos episodios de turismofobia en Canarias; nos preocupa el cariz de algunas puestas en escena de diversos colectivos, y esa preocupación la reiteramos justo antes del inicio de la campaña electoral en una comunicación oficial con propuestas en materia turística que hicimos llegar a los partidos políticos.

Oímos una y otra vez a estos colectivos que lo que quieren es cambiar el modelo turístico de Canarias porque, según su opinión, está caduco y ya no les vale, pero no oímos una sola propuesta más allá de la consabida y mal llamada ecotasa, que ni es eco ni es tasa, sino un impuesto a la pernoctación, que vendría a sumar unos 150 o 200 millones de euros más a los 3.000 que el turismo aporta ya anualmente a las arcas públicas en forma de impuestos directos e indirectos. ¿Y qué se puede hacer con 200 millones que no se pueda con 3.000, si de lo que se trata es de mejorar el espacio público turístico y proteger más y mejor el medioambiente? Nadie habla del déficit histórico de infraestructuras del que adolece Tenerife, por ejemplo, y que está en la base de muchos problemas actuales.

Siempre hemos estado abiertos al diálogo, no solo ahora solo porque algunos piensen que nos presionan mediáticamente; hemos tenido la capacidad y el interés de sentarnos con organizaciones, públicas y privadas, con muchas de las cuales hemos llegado a acuerdos en pro de un bien común. Lo hemos hecho con las administraciones, con los sindicatos, con colectivos profesionales… Podremos disentir a veces, defender posturas contrarias, pero nunca se habrán topado con un no a una reunión, a un encuentro, a un debate…

Decir que el turismo es el motor de nuestra comunidad, con más del 35% de su riqueza y el 40% del empleo, no es noticia, y aquí el que más o el que menos sabe perfectamente de qué vivimos. No entiendo cómo algunos pretenden diversificar la economía atacando al sector que funciona, en lugar de potenciar otros sectores en los que tenemos alguna ventaja competitiva. ¿No sería más lógico trabajar de forma conjunta para avanzar hacia un modelo más sostenible, en todas sus variantes? Porque la sostenibilidad se trabaja día a día, no a golpe de gritos o declaraciones.

Seamos sensatos y vayamos a un dato clave: solo el 4% del territorio canario está ocupado por la actividad alojativa hotelera y extrahotelera, que se desarrolla dónde, cómo y cuándo establece la normativa. Sin embargo, mientras algunos nos acusan de ser «depredadores del territorio» por erigir nuestros negocios en el lugar y en la forma en que se nos permite, otros ocupan indiscriminadamente nuestras costas con edificaciones ilegales, instalan chiringuitos donde les place o tiran desechos a la vía pública.

Tampoco somos infalibles ni perfectos y tenemos que seguir trabajando por un turismo más sostenible cada día. Sabemos cuál es la senda, pero cada uno de los pasos que hemos dado ─en Ashotel con nuestra propia Estrategia de Sostenibilidad Turística desde 2019─ aún se queda corto. Podremos tropezar por el camino, pero no debemos perder de vista el faro que marca la vía hacia un turismo más sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental.

Insisto. Compartimos el sano propósito vital, diría yo─ de proteger nuestro medioambiente, aunque algunos no lo crean. Y Canarias se merece un debate sosegado en torno al modelo de desarrollo económico que quiere en los próximos años. En Ashotel estamos dispuestos a participar de ese análisis y de la confección de propuestas, pero desde el raciocinio y los datos, no desde lo emocional; no nos busquen en el grito, la confrontación o el insulto, porque ahí no nos van a encontrar.