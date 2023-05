Cabeza, corazón y manos

Como en tantos otros momentos de nuestra historia reciente, hemos pasado de la jornada de reflexión a la fiesta de la democracia. Hoy tocará valoración de los resultados y comenzar a dibujar las posibles y necesarias alianzas que garanticen la gobernabilidad de las administraciones locales durante los próximos cuatro años. De las promesas a la búsqueda de su cumplimiento. Porque de eso se trata, de cumplir con un servicio al bien común honesto y responsable.

Lo bueno de tener que entregar el viernes un artículo para la prensa es que no es posible realizar análisis de los resultados. Ni siquiera imaginarlos. La única certeza que uno puede adelantar es que hay que formar gobiernos; hay que asumir responsabilidades. Y el gran deseo de los electores es que lo hagan bien. ¿Y qué es hacerlo bien en política?

Pensar en grande y actuar de manera intensa. Seas del partido político que seas, si has obtenido el apoyo popular necesario para administrar lo público en las distancias cortas de la administración local, piensa en grande. No en el estrecho molde en el que habitan tus certezas ideológicas o tus proyectos concretos. Pienso en todas las personas, a las que has de servir de esta extraordinaria forma que es la acción política. Piensa en lo común, en el bien común que es más que el bien particular de todos los ciudadanos. Piensa en grande.

Y, por otro lado, toca intensificar la labor. Cuando pasen estos cuatro años debes acabar agotado o agotada por el esfuerzo. No has sido designado para un periodo de descanso de tus tareas laborales ordinarias. Hay una entrega intensa que subyace al deseo y compromiso político. La caridad política exige reflexión rigurosa, claro está, pero también compromiso activo e intenso. Deja el descanso para la eternidad; ahora toca intensidad. Porque el amor sincero es intenso. Y si no amas a tus conciudadanos, ¿para qué te has presentado? El servicio público es un servicio social y solidario.

Me gusta la trilogía del compromiso que nos viene sugiriendo el Papa Francisco, especialmente a quienes tenemos alguna responsabilidad que afecta a las vidas de los demás. Él dice que debemos actuar con la cabeza, el corazón y las manos. Seguro que muchos otros han empleado este ejemplo triple. Pero yo se lo ha escuchado a Francisco. Creo que es válido para ustedes ahora que se han abierto las urnas y se han contabilizado las papeletas. Toca echarle cabeza, corazón y manos.

Una adecuada acción en favor del bien común debe ser bien reflexionada y valorada. Necesita el rigor de un pensamiento honesto que busca el bien y la verdad. Una sincera racionalidad coherente con el bien común y sostenible con el medio ambiente. Cabeza, pues.

Pero no olviden ponerle corazón y que la empatía, la compasión y la solidaridad se integren en la acción política. Sin corazón serán unos estupendos técnicos, pero no constructores de una sociedad humana. La cabeza sin en corazón produce acciones frías y meramente pragmáticas. Detrás de las acciones hay personas concretas, con biografías y anhelos. Ponerle corazón, por tanto.

Y poner la mano en el arado. Compromiso y acción. Si se debate e intercambian posturas en un clima de diálogo parlamentario es, sobre todo, para una acción eficaz. Ahí debe estar. Gasten energías, cerebro y corazón, en una actividad intensa. El premio de una buena acción política es una sociedad más feliz.