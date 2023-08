Llevar a ETA a las instituciones: ¡si ya estaban!

Ese fin terapéutico ha sido el gran argumento que ha repetido la brunete mediático-socrática gubernativa antes que el propio gobierno, que silente notaba que algo le fallaba en esta enésima traslación de etarras. Antes a las cárceles vascas, de ellas a la calle y de la calle al homenaje, aunque ellos siempre como heroicos etarras. ¿Significará algo que lo digan y actúen en su gloria y perennidad? A pesar de que la gobernación socrática se empeñe en decir que ETA ya no existe y si no existe tampoco puede haber etarras. Como dictaría el cerebro de Patxi López, ese griego tardío del S V a.C. Tampoco existe Hitler, imposible que haya nazis, solo Franco habita en ellos y por eso hay una fundación y tres franquistas. Absuelven empecinados a los que no lo han pedido, que celebran y ritualizan todos sus pecados. Así como el doctor Sánchez no tiene la más mínima credibilidad, sí la tienen Otegi y Bildu-ETA, tanta que sin escatimar inhumanidad nunca engañan, dos tipos categóricos de moral. Los etarras no condenados por delitos de sangre que se presentan a las municipales tienen unas biografías delictivas impresionantes, hacían que los salpicados de sangre fueran a mesa puesta. Como señoritos (tan solo habían de contraer el dedo índice dos veces) de leales y eficaces sirvientes. Es otra distinción aviesa, todos los distingos que hay que hacer para escamotear de la realidad y llevar a ETA a las instituciones en las que ya estaban. Como con Bildu y antes Batasuna. No dicen, que para pactar con ellos: y seguir. Posibilidad de progreso.

En esta época del delirio de la posverdad, se ha hecho pasar al estadista Zapatero (también epígono de Pericles, como Patxi) de artífice de la paz, pues como Franco de la suya. Si el genio individual de nuestro Churchill hiciera la historia, habría que admitir que ni la lucha antiterrorista, jueces y empuje democrático tuvieron importancia decisiva. El estadista suplantó a todos, lo sepan los futuros historiadores. Por su flotabilidad hay que concederle que, insultantemente simple, fuera capaz de sacar a ETA de su articulación orgánica, funcional y estratégica con Bildu. Lo que es comprensible con el estadista no lo es con el Doctor Sánchez: no hay psicópata moral y sincero, incompatibles. Además ¿cómo se explicaría el ansia de la sociedad vasca por olvidar aquello, habiéndolo logrado casi por completo? ¿Cansancio y hartazgo general, y en ETA además ningún futuro, tan solo ineluctables vías políticas? Los factores psicosociales y culturales, el Zeitgeist, no existen para el cosmos político mediático en general. Mucho menos para estos, Franco les vive para catapulta de progreso.