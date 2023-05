La Orotava, villa de presentaciones culturales

A La Orotava, a su gente, y de manera particular a los amigos de leer y escribir, de pintar y jugar, siempre les ha gustado ejercitar la cultura en la primavera, en particular en los meses de marzo, abril y mayo. Prueba de ello la encontramos en una serie de actividades a las que he tenido la oportunidad de asistir por diversas razones.

En el mes de marzo, jueves día 9, conocí en el salón noble del ayuntamiento orotavense el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Villa al equipo de la Unión Deportiva Orotava por parte de la Corporación municipal. Días antes, el jueves 2, también tuve la oportunidad de participar en la entrega del título de Villero de Honor a título póstumo al recordado empresario y compañero Antonio Santos Cruz, como a la rotulación del paseo situado en la cara norte de la iglesia parroquial de la Concepción junto a la plaza de los alfombristas. Días más tarde el Liceo de Taoro fue la sede de la exposición pictórica de la señora María Amaral, una mujer argentina muy especial que conoció el exilio político de su familia canaria y se ancló en Paris. El acto fue muy entrañable y participaron autoridades municipales como la concejala orotavense Delia Escobar, así como los cónsules de Argentina y Finlandia y este relator. No faltaron ni la música canaria con un concierto de timple y guitarra ni los vinos canarios. Como tampoco la obra de Humboldt al colgar María un cuadro del Orinoco venezolano que tanto le había gustado en su visita a las regiones equinocciales del Nuevo Continente después de pasar por Canarias en 1799. Afortunadamente lo cedió a la Asociación Cultural Humboldt de Canarias (ACH) con sede en la Casa Lercaro de la Villa de La Orotava. El viernes 24 de marzo el ayuntamiento de la Villa nos sorprendió gratamente al cedernos al grupo ‘Amigos de Chicho’ la sala cultural ‘Francisco Álvarez Abrante’ de La Perdoma, donde pudimos celebrar el segundo festival de Boleros que lleva el nombre de Chicho, el médico otorrino y músico que nos dejó en 2021. Fue todo un éxito en materia cultural. Cuatro días más tarde, 28 de marzo, tuvo lugar la presentación del libro del profesor Patricio Hernández en el ayuntamiento de La Orotava sobre la Historia del C.E.I.P. de La Luz, entre 1985 y 2019, a cargo del polifacético licenciado en varias modalidades educativas, Manuel Sánchez. A finales del mes de marzo, jueves día 30, llevé a cabo en el salón plenario del ayuntamiento de La Orotava, acompañado por el alcalde Francisco Linares, la presentación del libro: Diario de un viajero en el que recopilé más de seiscientas páginas, por la recomendación del amigo cubano Juan Carlos Sánchez, afincado en Miami. Fueron cerca de siete capítulos con unos 300 artículos que escribí a lo largo de treinta años en los medios de comunicación canarios. El libro estuvo patrocinado por el propio ayuntamiento y la empresa Effico de la que formo parte familiarmente. El jueves 27 de abril participé de manera externa como Villero de Honor, en unas Jornadas Cervantinas que ofreció el Grupo Alisios presidido por Mariví Martínez en el salón de plenos del ayuntamiento de La Orotava, en la que tuvo mucho que ver el profesor orotavense Manuel Lorenzo Perera, Premio de la Cultura Popular Canaria, ya que lideró el grupo folklórico de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna que le acompañó en el acto cultural donde destacó el mensaje de los bailarines y músicos del grupo a la hora de dar a conocer el objetivo de los valores culturales de hombres y mujeres entusiasmados y comprometidos con la Cultura Tradicional canaria. Finalmente en el mes de mayo asistimos a dos actos celebrados en dos espacios físicos orotavense. El primero en el salón noble del Liceo de Taoro de la Villa el jueves 11 de mayo ante un nutrido colectivo cultural donde tuvimos la oportunidad de escuchar la presentación del libro Las olleras. La cerámica popular de la isla de El Hierro, obra del profesor y Premio Canarias de Cultura Popular, el orotavense Manuel Lorenzo Perera, y que corrió a cargo del joven profesor Javier Lima Estévez, presidente de la ACH de Canarias. Como cierre del acto el público salió satisfecho de disfrutar de otra exhibición artística del grupo folklórico de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna dirigido magistralmente por el profesor Lorenzo Perera Por último, en la mañana del 12 de mayo se llevó a cabo ante los medios de comunicación de la isla tinerfeña, en el ayuntamiento de La Villa, la presentación del libro: Orotava Prehistórica, del profesor Jesús Fernández Rodríguez, que nos dio a conocer temas tan interesantes y sutiles como la Muerte y los Guanches en el municipio de La Orotava, el más extenso y el más alto de la isla del Teide, Tenerife. En verdad estuve muy orgulloso de mi Villa natal, la Arautapala aborigen de Canarias.