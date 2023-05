Y todo es religión

Cuando les digo a mis hijos de 22 y 21 años que deben ir a votar, lo hago como si esa expresión democrática fuese un acto de fe solo para creyentes. Lo cierto es que cada vez hay más ateos de la política, personas que alguna vez rezaron por la candidatura del partido que amaban y que luego se sintieron estafados por un falso Mesías y sus cómplices apóstoles. Ya no votarán nunca más y, si acaso lo hacen, será para castigar la ofensa mediante la introducción en la urna de una papeleta enemiga. Quizás, y vuelvo a la conversa con mis hijos, ocurre que, si ningún Dios es capaz de arreglar todos los problemas municipales, autonómicos, nacionales y mundiales, entonces tampoco deberíamos exigirles tanto a unos políticos que son netamente humanos. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, sería un buen antídoto para los odiadores sectarios que aplican ejecuciones sumarias en las redes sociales a los infieles que no abrazan su doctrina. En la calle, el amor al prójimo experimenta una gran transformación en tiempos de campaña electoral, si observamos cómo, de repente, fluyen besos, abrazos, sonrisas, aplausos y arrumacos, que llegan incluso a darse entre los miembros de una misma confesión política. Después, llega un desierto de carteles descoloridos y pactos inesperados, sedes en locales alquilados que son como capillas de celebración, de fracaso, o una mezcla imposible de ambas. Y mis hijos me ponen al día de lo que se comenta en Tik Tok y en el Instagram, iglesias digitales a las que acuden ferozmente como peregrinos devotos en su particular búsqueda. Pero los caminos de la política son inescrutables, y termino de explicarles, porque los milagros son cuentos bíblicos y la realidad es una ficción vestida de slogans que intentan parecer distintos, aunque anuncien la misma tierra prometida.

