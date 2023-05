Historias de una psicóloga en campaña

Me gusta casi tatuar en la memoria de mis candidatos estas palabras: «disfruta del proceso, disfruta en campaña», porque seguro que el resultado será más favorable y más positivo. Lo complicado viene después. La campaña bien planteada es hasta divertida; habitualmente llena de anécdotas, desencantos, sorpresas, alegrías, y muchísima experiencia con los equipos. Yo tengo una premisa que me gusta compartir: el equipo que te lleva a la victoria no tiene que ser el que te lleve a un buen gobierno.

Las habilidades y capacidades en ocasiones no suelen ser coincidentes; de ahí lo complejo del funcionamiento de las fuerzas endogámicas de los partidos. Por mi experiencia, sé que no es fácil gestionar todas esas situaciones. Además, los asesores externos somos en ocasiones, no para los candidatos, pero sí para los equipos, algo a evitar; lejos de una percepción real, solemos ser incómodos para los jefes de campaña o para aquellas personas que se mueven en un interés más partidista que la exclusiva victoria de su candidato. No gusta cuando comentamos en los entrenamientos que todo el equipo tiene que trabajar para una única persona, que su objetivo es la victoria del candidato o candidata. Esos egos vuelan, y aparecen intereses que se nos escapan… Porque para nosotros, los asesores externos, nuestro objetivo es potenciar pura y exclusivamente la victoria de muestro cliente. Llegamos, analizamos y proponemos los ajustes que consideramos necesarios para vencer, para ir a por las mayorías; hoy estamos aquí y mañana en otro lugar… Nuestro interés es ganar, para que puedan gobernar. Y mi pasión es estar con mi candidato o candidata; acompañarlo, ofrecerle soporte, potenciar y ajustar su Marca, regular sus emociones para discursos de conexión, reducir su soledad y enfocarle en sus objetivos… Somos molestos porque la psicología es muy positiva y tenemos instrumentos desarrollados para hacer sentir mejor a la persona, potenciarlo y generar una burbuja de confiabilidad donde se pueda dudar y contrastar. El poder de la conversación es tan brutal que la psicología es capaz de minimizar un problema y proteger la confidencialidad a la que nuestra profesión nos lleva. Y eso, en cierta manera, aleja a ese círculo deseoso de aislar al candidato; es un juego peligroso y a la vez continuista.

Al candidato político y al gestor público se le valora desde la ciudadanía con unos criterios que no son del todo reales. Por ello, me gustaría lanzar varias razones a favor de su bondad y de sus valores.

A veces, me han preguntado en alguna entrevista, que cómo puedo trabajar en política siendo psicóloga. Y la respuesta es muy simple, porque siento pasión por el ser humano que está detrás del cargo público. Seres humanos con valores, cercanos, agradecidos, apasionados por su causa, confiables, con espíritu de servicio y solos. Sin tiempo para ir a una velocidad a la que va el resto de la ciudadanía. Los equipos se crean con dificultad, por los compromisos que pueden existir, los agradecimientos por haber cruzado el desierto de la oposición y un etcétera de variables, que generan en la candidatura un estrés considerable. Además, la sociedad en general se resiste a entrar en política y dificulta salir de la endogamia, y formar las listas con personas más ajenas al círculo político. La ciudadanía, cada vez más, debería de tener un conocimiento mayor de las reglas democráticas y de cómo funciona una elección; le llevaría a tomar decisiones más justas e informadas.

Acerquémonos a las candidaturas; busca al ser humano que se encuentra detrás de ese debate, de esa entrevista, de ese acto, de esas declaraciones, de esa publicación de Instagram, y encuentra esos valores. Valora su confiabilidad, sus certezas, y sé valiente para propiciar el cambio si no te sientes a gusto; y a la vez, haz campaña con tu gente para que permanezca contigo ese alcalde o alcaldesa que se preocupa de tu metro cuadrado, de tu bienestar. Sé práctico, muy práctico y permite que gobiernen las mayorías, no las minorías. El ser humano necesita sentirse representado para ser feliz, identificado y realizado.

Busca una candidatura plural, no partidista. Y piensa en un principio que mueve el mundo: el todo no es la suma de las partes. Quédate con ese candidato más preocupado por escucharte y compartir su proyecto que por hablar de otros. Quédate con la armonía, no caigas en la distorsión, no te lo mereces; el ser humano no puede estar anclado en la ira, en la disrupción, en el desapego constantemente; no es un ser así, eso es sólo un estar temporal. Salgamos a buscar los hitos de gestión y una Marca Personal que nos haga sentirnos orgullosos. Y no vale todo a cualquier precio. Nos merecemos brillar con gobiernos brillantes.

Por todo eso, y por mucho más, sal a votar.

@EtikMaite etikpolitica.es