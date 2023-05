¿Cómo salir del bucle mental?

No sé si te has dado cuenta que en cualquier red social, si ves un anuncio entero, sugerido por la propia red, no paran de saltarte anuncios similares. Pues de la misma manera ocurre con nuestra cabecita. Cuando piensas algo durante más de 5 segundos, el cerebro comienza a enviarte pensamientos parecidos. Si no lo paras pronto, tu cerebro se convence que te interesa mucho eso que piensas, y cada vez te enviará pensamientos más fuertes e intensos hasta que no puedas pensar en otra cosa.

En ocasiones, cuando tomamos decisiones erróneas y las cosas no salen como esperábamos, solemos entrar en un tipo de pensamiento circular lleno de juicios negativos, de culpas y de remordimientos que nos jugarán malas pasadas. El famoso bucle mental. No olvidemos que nuestras emociones incómodas, si no son bien gestionadas, nos condicionan nuestro comportamiento. Aquí es cuando en vez de ser tú quien lleva el control de tu cabeza y tu comportamiento, son tus emociones incómodas, generadas por esos pensamientos, las que dirigen tu vida. Todos tenemos creencias que se desencadenan ante la frustración, la tristeza, el estrés, etc. Estas creencias muchas veces son un disparador de ideas limitantes que se mueven en forma de círculo sin llegar a ningún lugar. Cuando en nuestro cerebro se activa el estado de alerta, generamos cantidades altas de cortisol y el organismo cambia. Afecta a nuestro sistema inmune. Por esto mismo es tan importante conocer nuestro mundo interior para poder hacerle frente. La clave pasa por aprender que estas reflexiones en bucle, un tanto adictivas, nunca son aleatorias, y que también pueden ser oportunidades extraordinarias para aprender a entenderte y a encontrar la ruta interna para alcanzar tu bienestar. ¿Cómo cortar a tiempo el bucle emocional y físico? 1. No olvides que tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos son solo una parte de ti y se desvanecerán si no los retienes. Examina tus pensamientos con curiosidad y sin juzgarlo. Para de juzgar situaciones y experiencias. Esto no las cambiará y solo conseguirás gastar energía. 2. Una estrategia conductual es escribir todo lo que se te viene a la cabeza. Hay estudios científicos que explican que cuando uno escribe sobre emociones, se activa una parte del cerebro que te genera dopamina (hormona que te hace sentir bien) y así compensa con el cortisol que tu idea rumiante te está generando. Aunque parezca extraño, escribir ayuda a cambiar la narrativa. 3. Respiración: cuando estamos en estado de alerta, nuestra respiración cambia, pasando a ser entrecortada, por lo que ayuda a activar nuestro sistema nervioso central y desajustarnos emocionalmente. Llevar a cabo una buena respiración es importante en estos momentos. 4. Meditación: la meditación nos puede ayudar a cambiar el foco de nuestra mente y distraer a nuestro pensamiento perturbador en vez de seguir alimentándolo, mientras nuestro cuerpo se relaja. 5. Vida social: es fundamental y unos de los mejores distractores para frenar a los pensamientos. Escuchar y hablar de lo que nos pasa es soltar. Pero ojo, cuidado con caer en el monotema. Hablar siempre de lo mismo te debilita. 6. El ejercicio siempre es bueno para el cuerpo y la mente. La liberación de ciertas hormonas que surgen con el ejercicio ayuda a tener una mente menos ocupada de rumiaciones. Mente y cuerpo van unidos. Tamaradelarosapsicologa.com