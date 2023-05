El precio de la nada

El Gobierno de España, del que forma parte Podemos, ha presentado el Programa de Estabilidad 2023-2026, que contiene un dato relevante: los supermercados no son los responsables de la subida del coste de la cesta de la compra y, en consecuencia, de la inflación o el incremento interanual del precio de los alimentos, que se situó en el 16,5% en marzo de este año.

En ese documento se asegura que los costes de las importaciones son los verdaderos responsables de casi el 95% del incremento del precio de las materias primas, incluyendo las alimentarias. Esos sobrecostes contribuyeron en nada menos que 11 puntos a la subida de los precios de los alimentos, que fue del 11,6% el año pasado. El Gobierno reconoce, por lo tanto, que los márgenes de beneficio de las empresas o los salarios de los trabajadores de la cadena alimentaria no están en el origen del encarecimiento de los precios.

Dicho de otra manera, el Gobierno desmiente al Gobierno. Cuando la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, asegura que las grandes cadenas, como Mercadona –94.000 empleos en toda España–, se están hinchando a ganar dinero subiendo artificialmente el precio de los alimentos, está falseando la realidad. O no se ha leído los datos de su propio Gobierno o piensa que su Gobierno miente o quizás sea ella la que no está diciendo la verdad. Todo al mismo tiempo no puede ser.

O tal vez sea que cuando uno se tira al monte de unas elecciones desesperadas, a vida o muerte, la verdad deja de ser relevante. Quizás la señora Belarra necesita llamar «capo» al dueño de Mercadona porque es repugnantemente rico. Y ocurre que un partido que defiende el modelo comunista necesita, como los toreros, cortar de vez en cuando las orejas y el rabo de algunos sucios capitalistas. Sobre todo cuando se lo están jugando todo en las urnas.

Entre los primeros pronunciamientos políticos de los fundadores de Podemos se colaron algunos encendidos elogios de la revolución bolivariana, en Venezuela, donde algunos de ellos habían trabajado como asesores políticos. Conforme aquel país se fue hundiendo en la ruina económica y en la miseria social, las referencias al régimen chavista, como las pelambreras de los cincuentones, fueron desapareciendo hasta llegar a una completa alopecia. De hecho, cuando la derecha les relacionaba con Venezuela, los dirigentes de Podemos expresaban una creciente irritación.

Tal vez por eso sea tan sorprendente el retorno dialéctico que hace ahora Ione Belarra denominando «Precios Justos», como la famosa ley de Nicolás Maduro, la propuesta de su partido de crear una empresa pública estatal de alimentación. Porque es imposible no comparar su idea con la realidad de esa Venezuela con racionamientos, colas, supermercados llenos de estanterías vacías, sin alimentos disponibles y con una superinflación que ha convertido el bolívar en papel higiénico. El precio justo de la nada suele ser nada.