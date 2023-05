Transformando Canarias

Que los inmorales nos han igualado no es un tango ya, sino una constatación política, social e ideológica. Ahora podemos disfrutar de un presidente del Gobierno que se pasea por toda España –desgraciadamente sin excluirnos– en una campaña electoral que entiende exclusivamente en términos de chucherías presentadas como derechos fundamentales y graves demandas sociales que se resuelven con abortos legislativos, inversiones épicas y relatos acojonantes. Aquí, en las islas, este individuo anunció viviendas públicas que, al menos en Tenerife, ya tenían comprometidas por un protocolo firmado hace años –relacionado, por cierto, con el traspaso de terrenos del Ministerio de Defensa al ayuntamiento de Santa Cruz– y además prometió que ICO avalaría el 20% de la hipoteca «para jóvenes menores de 35 años»: una invitación directa a hipotecas vitalicias, a nuevas subidas del precio de las viviendas, a privilegiar un pequeño segmento de las clases medias, el más acomodado, frente a las clases medias bajas y los trabajadores. Pero el señor presidente es incansable y ha seguido como un buhonero errante ofreciendo su quincalla traslúcida. Lo penúltimo es abaratar las entradas para el cine a los jubilados para que puedan disfrutar de los estrenos pagando solo dos euros. No creo que se quede en eso. Antes del fin de semana nos subvencionará a todos un blanqueamiento anal por legislatura.

Aquí abajo, en las ínsulas baratarias, las cosas no son básicamente distintas. Prefiero no hablar del vídeo electoral de Ángel Víctor Torres. Incluso filma impudorosamente a familiares suyos mientras repite una y otra vez que rendirse no era una opción. Parece como si el jefe del Gobierno se hubiera pasado los últimos cuatro años luchando en Okinawa contra las Fuerzas Armadas japonesas. Torres llama épicamente «no rendirse» a cumplir con sus obligaciones como presidente del Gobierno, cobrando anualmente 76.823 euros, más dietas. ¿Qué hubiera significado «rendirse»? ¿Dimitir? ¿Ocultarse bajo la mesa de su despacho? ¿Encerrarse en una lavadora y contar las sinalefas en las poesías completas de Herrera y Reissig? Este presidente se me antoja cada vez más misterioso. Tal vez esté empecinado en construirse un personaje literario y se las arregla él solito en parecer cada vez más inverosímil. La principal diferencia con su secretario general es que mientras Sánchez expone sus promesas para el futuro, Torres habla de sus promesas para el pasado. Porque básicamente el trabajo, para Torres, está hecho, y eso es lo que promete: no un proyecto para el mañana, sino su fábula para el pasado de los últimos cuatro años. Pretende, por lo que le he oído, haber sentado las bases para la modernización de Canarias, nada menos. El capitán de nuestros sueños, el ingeniero de nuestras almas, el almendro en flor que nos acoge a todos en su asombrosa sombra. Transformar Canarias en cuatro años. Y sin cambiar ni reformar fundamentalmente nada. Son reformas con el privilegio de tener como inspiración ideológica a Juan Tamariz: nada por aquí, nada por allá, y taratachán: una modernización y tiro porque me toca. Otro rasgo es la permanente negociación de lisonjas con Madrid. Negocia Torres mejor los piropos ministeriales que las transferencias competenciales o los compromisos inversores. Como ejemplo reciente, los besos volados de la ministra María Jesús Montero, que caracterizó a Torres como un guerrillero de la canariedad, siempre llevando al borde del suicidio a los equipos ministeriales por su defensa irrenunciable de los intereses canarios.

Y cuando no basta con afirmar campanudamente –otro ejemplo– que el Gobierno autonómico y el Cabildo tinerfeño están dispuestos a colaborar en la financiación del Muelle de Enlace de Santa Cruz de Tenerife. Tomen nota: están dispuestos, muy dispuestos, extremadamente dispuestos. Transformando Canarias. Pues sí.