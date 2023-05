El doctor Luis Espinosa en El Hierro

Si no recuerdo mal el doctor Luis Espinosa, portuense de pro, falleció recientemente tras una larga enfermedad. Creo recordar que fue el martes 11 de abril y nos enteramos en Madrid por un mensaje de mi cuñado, José Luis Jordán. En el mundo de las comunicaciones pude leer luego un artículo de Salvador García y otro de Juan Cruz que hacían referencia a la ausencia del amigo Luis Espinosa. No pudo resistir una penosa enfermedad y pude comprobar que los médicos también se nos van.

De vuelta a Tenerife coincido con el amigo Bruno Álvarez y me pide fotos del doctor Luis Espinosa. Busco y rebusco y encuentro algunas realizadas por el fotógrafo Imeldo Bello Baeza con los componentes de la Peña Baeza, que presidía entonces el citado e ilustre amigo Imeldo. Por cierto, le gustaba tanto plasmar la naturaleza que se apuntó primero al Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y luego al Icona, con los permisos oficiales correspondientes, para sacar fotografías de las hierbas, de los matorrales, de los arbustos y de los árboles que crecían en los montes y bosques canarios. De manera especial las setas que cubrían los mantos de la finca Cumbres del Realejo Bajo, que posteriormente cocinaba Rosa, la esposa del guarda don Pedro en la Casa Forestal de Los Realejos. Testigos de excepción lo fueron Telesforo Bravo, catedrático de Geología; Luis Espinosa, doctor en Medicina; Vicente Jordán, secretario y autor de Tenerife a Pie; el padre Paco, cartero, y Celestino Padrón, abogado.

Tengo que reconocer que mi incorporación a la Peña Baeza en la mitad de los años de 1960 me sirvió de mucho. Conocí a los mayores y a los jóvenes, principalmente a las chicas, de las cuales me enamoré de una de ellas, Paca Jordán, con la que contraje matrimonio en 1967 y me dio tres hijos, María Elena, Fran y Juanpa, y tres nietos: Mar, Sergio y Fabio. Curiosamente en los carnavales de 1969 el sobreguarda del Distrito Forestal de la isla de El Hierro, Zósimo Hernández, nos invitó a la Peña Baeza a visitar la isla del Meridiano para conocer la ínsula más occidental de Canarias y la más meridional de España. Pudimos ir Imeldo Bello, Telesforo Bravo, Luis Espinosa, Celestino Padrón, Manuel Rosales e Isidoro Sánchez, entonces ingeniero de montes del Patrimonio Forestal del Estado. La semana estuvo pasada por agua pero nos sirvió para conocer los recursos naturales de los dos municipios herreños entonces existentes: Valverde y Frontera.

Pudimos conocer a personajes como don José Padrón Machín, José el de Panchillo y Bartolo, en El Pinar, y a doña Valentina en Sabinosa. Disfrutamos de lo lindo tanto en los montes como en los pueblos. Con Zósimo y Machín compartimos información y conocimientos. Luis Espinosa apuntaba las notas para las crónicas de la Peña Baeza, ya que Vicente Jordán, el secretario, no pudo viajar por razones de salud. Manuel Rosales no se cansaba de preguntarle a don Telesforo los temas geológicos volcánicos, y Celestino y un servidor disfrutábamos con los vinos y los pescados de La Restinga además de conocer la Virgen de los Reyes, la Dehesa Comunal, el Garoé y las sabinas, los bosques de pinos canarios, el monteverde y la laurisilva herreña. Como recuerdos de nuestro viaje conseguí del amigo Imeldo varias fotografías, de las que destacaré cuatro en las que aparece el recordado amigo, el doctor Espinosa. La primera fue tomada en el restaurante de Casa Bartolo, donde degustamos unas viejas fritas de La Restinga, en una cena presidida por don José Padrón Machín, quien nos deleitó con un «concierto de ópera» extraordinario. La segunda tuvo lugar en el límite de la Hoya del Morcillo, donde Zósimo cultivó estacas de almendros para plantar en los ecosistemas agroforestales del pinar. La tercera la tomó Imeldo en La Restinga, donde destacó el grupo de bañistas con Luis Espinosa, Telesforo Bravo, Celestino Padrón, Manuel Rosales e Isidoro Sánchez de protagonistas junto a la pareja de don Zózimo y don José Padrón Machín, sentados en el muro de la playa. La última fotografía fue realizada en el caserío de Sabinosa, donde pudimos conocer a la señora doña Valentina, toda una joya del folklore tradicional herreño. El Dr. Espinosa apuntaba las noticias del evento relacionadas con la medicina por el Pozo de la Salud y de los personajes que nos señaló doña Valentina, ya que salieron a relucir militares como los generales Vallabriga y Serrador, así como don Leopoldo Morales, canónigo herreño del Obispado de Nivaria en La Laguna. Lo cierto fue que aquel viaje a la isla de los bimbaches y del faro de Orchilla nos sirvió para conocernos más y mejor. El Hierro y su naturaleza nos ayudó mucho a ello. El ingeniero de montes que suscribe fue destinado a la isla de El Hierro en 1972 y se mantuvo 10 años más compartiéndolos con La Gomera y Tenerife. Después de jubilado me asenté puntualmente en La Restinga por razones de salud. Decidí escribir el libro Garoé y también El Hierro Submarino. Recibí en 1982 el Premio de Prensa Forestal por el artículo titulado: Bosque y agua en la isla de El Hierro. Siempre en el recuerdo, el ingeniero jefe, José Miguel González, y el doctor Luis Espinosa.