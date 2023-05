Nadie narra la campaña

Lo más notable de esta campaña electoral autonómica o autonomizada no es el uso de las redes sociales, la laboriosidad peatonal de los candidatos, la pesadilla de la multiplicación de las encuestas, el cartel en el que el pobre Ramón Trujillo presenta a su lista como familiares de Tony Soprano o esa candidato traumatizado porque un adversario haya citado su culo. No, lo más llamativo de esta campaña es lo idiotas que nos hemos vuelto todos. Una niebla oligofrénica se ha extendido implacablemente por el espacio público y el publicado y que funciona como una acre atmósfera moral e intelectual que disuade de cualquier intento de lucidez. Ya nadie cuenta la campaña. Es decir: la cuentan los líderes y partidos.

El mejor o peor ejemplo para ilustrar este paisaje de sandeces es la incorporación de Proyecto Drago a la campaña electoral. Y no me refiero al entusiasmo delirante de los compañeros y simpatizantes de Alberto Rodríguez, a todos los ensueños y fantasías exaltadas que fabulan un cambio político inminente en la Comunidad autónoma y en los municipios isleños a cargo de un partido con una muy incipiente –casi inapreciable– implantación social y territorial. ¿Cómo no van a entusiasmarse los que quieren hacerlo a toda costa e ignorar –aún adornados con licenciaturas y masters– este jodido y mefítico tablero? Responden a esa terrible convicción de que la indignación moral es equipaje suficiente no solo para hacer política, sino para alcanzar el poder. No, lo peor es la falta de respeto generalizada al ciudadano, el abandono del programa como compromiso con el elector y su sustitución por el relato. Lo importante, por supuesto, no son las realidades, sino lo que piensan y representan los ciudadanos. Por eso los eslóganes del PSOE y Podemos inciden en la subjetividad personal de los electores. Defiende lo que piensas, te piden los socialistas. Pensar que es posible, te advierten desde Podemos. Sintéticamente, ambas tonterías apuntan a que el curro le corresponde a los ciudadanos, a los que se encargan la defensa de la acción de gobierno de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, no los dejen solos. Qué tiempos aquellos en los que los partidos se comprometían en sus eslóganes. Por lo demás, es curioso, son lemas de uso universal. Núñez Feijoo podría poner al lado de la gaviota Defiende lo que piensas y quedarse del mismo lado.

Al final los periodistas somos los primeros en comprar y abusar de los encantos del relato. Ahora lo más provechoso es contar algo entretenido pero novelizando siempre la dinámica política desde intereses que –por supuesto– no son los de la ciudadanía. El mismo debate de la SER sirve para entender lo que intento decir. Alberto Rodríguez aprovechó magníficamente la oportunidad para rentabilizarse y proyectar su fuerza política. Pero en ningún caso Drago Verdes Canarias va a debilitar las expectativas electorales de Ángel Víctor Torres ni va a beneficiar con un solo voto a los candidatos de Coalición Canaria o del Partido Popular. Los perjudicados por la aparición electoral de Drago son, como es obvio, aquellos con los que inicialmente comparte el mismo espacio político-ideológico, es decir, Unidos Podemos y todos los diminutos satélites de la coalición progresista. Con un matiz imprescindible también: Drago no va a sustituir en dicho espacio a Unidas Podemos y Etcétera. Simplemente no tiene (al menos todavía) madurez organizativa ni recursos materiales para hacerlo. Pero puede procurarles un daño moderado. Y no tanto en el Parlamento canario, porque Podemos –y es una muestra de su extremada debilidad – no se presenta a la Cámara por la lista regional, que es aquella por la que concurre Rodríguez. Por eso mismo Noemí Santana cuenta con cumplir su auténtico objetivo: mantener grupo parlamentario propio, es decir, garantizarse tres diputados. Drago puede cosechar un par de concejales en La Laguna y tal vez uno en Santa Cruz de Tenerife; en Las Palmas de Gran Canaria ni eso. Se limitará a ser el testigo activo de la penosa decadencia de Podemos mientras Rodríguez prepara su candidatura al Congreso de los Diputados el próximo diciembre.