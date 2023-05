La desmemoria y la indecencia

A muchos nietos o bisnietos de las víctimas de la Guerra Civil española les indigna la imagen del general golpista, Franco. Por eso se retiraron su nombre y sus estatuas de las calles y plazas de España. Para evitar que algunos ciudadanos hubieran de pasar ante el bronce del viejo dictador. El caballo que montaba no tenía culpa, pero corrió el mismo destino.

Los mismos políticos que defienden apasionadamente esa cauterización histórica consienten que la viuda de un asesinado de un tiro en la nuca, al mirar la propaganda electoral en su calle, pueda ver el rostro de uno de los terroristas que apretaba el gatillo o colocaba las bombas o señalaba las futuras víctimas. Lo consideran un ejercicio democrático. Y argumentan que ETA ya no existe y ha dejado de matar. Mira tú, lo mismito que el inolvidable franquismo.

Los mismos que han pedido una y otra vez expulsar a Vox del sistema democrático, acusando al partido de Abascal de defender el fascismo, «respetan la libertad decisión» de un partido vasco que lleva varias elecciones llevando etarras en sus listas. Porque, sépanlo, no es de ahora. Quienes piden al PP un cordón sanitario que impida llegar a acuerdos de gobierno con la ultraderecha, aceptan negociar como socio preferente con Bildu. Toma pan y moja de esa amarga salsa.

Al hilo de esta polémica una ministra socialista ha soltado una frase imborrable: «No queremos volver atrás». Vaya inmundicia. ¿Cómo que no quieren volver atrás si han llegado hasta el 36 para sacar de su tumba los restos de Primo de Rivera? Un poco más atrás y terminan exhumando a los Reyes Católicos. ¿O es que el retrovisor ideológico que permite indignarse por la dictadura del siglo pasado tiene una conveniente mancha en el azogue que impide ver a los cadáveres del terrorismo vasco?

La transición política en España decidió hacer borrón y cuenta nueva. Era más importante consolidar las libertades democráticas, aún frágiles, que ajustar viejas cuentas con el pasado. Pero la nueva izquierda española de hoy ha reclamado justicia, indignada contra esa amnesia voluntaria. Aprobó la Ley de Memoria Histórica y sostiene que no se puede ni se debe olvidar a las víctimas de la dictadura ni a sus verdugos.

Pues vale. Si hemos decidido tener memoria jurídica y política de los actos de los asesinos de antaño, es imposible que olvidemos a los de hogaño. No es coherente quitar los nombres de los verdugos de las calles y ponerlos en las papeletas electorales. Es perder la razón. Es escupir en el sentido común. No basta con decir, como Pedro Sánchez, que es legal aunque aunque no sea decente. Claro que para él Mariano Rajoy también era indecente. Y solo mataba de risa.