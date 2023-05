Se truncó la vida con una enfermedad autoinmune que concluyó en la muerte de una mujer joven. No tenía cincuenta años. La hija pequeña hará este año su Primera Comunión. Me lo contaba él mientras leía en el ordenador de la farmacia las claves de la receta electrónica e iba y venia con los medicamentos del armario al mostrador. ¡Cómo va a tener ganas de ir a ver probarse vestidos con su hija! ¡Cómo va a tener gusto para atravesar el mes de mayo que comenzaba con el día de las madres! Aún sigo impresionado por lo que le escuché y de cómo me lo contaba.

Esos momentos de la vida, que llegan siempre sin ser llamados y dejan desazón y dolor en su derredor, tarde o temprano, con más o menos sorpresa, de una forma inesperada o en una espera desesperante, a todos nos visitan. Es parte de la vida la experiencia de contemplar cómo se cierra el libro biográfico de personas en cuyas páginas hemos escrito textos de amor. La muerte es fea siempre, aunque sepamos que detrás de ese muro ciego hay eternidad esperando. Siempre es fea.

Pero algunas, como esta que rememoro en estas líneas, es rabiosamente fea. No solo el dolor del final, sino de la espera del final. Ese duelo anticipado que generan las enfermedades crónicas y terminales. Estoy seguro que no necesitaba mis palabras, porque no las tenía, sino mi escucha. Porque hay dolores cuyos analgésicos vienen en cajas de escucha con comprimidos de silencio. Es lo que toca: saber escuchar. Recordaba mientras me llenaba la bolsa con los medicamentos aquella iniciativa solidaria que hace unos años se hizo viral: «Pastillas para el dolor ajeno». Y deseaba que existieran de verdad para compartirlas con quien es ahora viudo y padre en soledad.

Espero que ningún lector se atreva a decir que esta colaboración es de mal gusto. No lo pretende ser, sino derramar cómo la sección intenta, en esta ocasión, la sangre de otros dragos a quienes la muerte pincha el alma cuando corta la experiencia vital que nos vincula a la realidad presente. No nos gustará hablar de ello, pero la muerte tiene tanto derecho a ser reconocida como el nacimiento o la salud. Si no aprendemos a convivir con ella, incluso desde la dificultad que tiene encontrarle sentido y dirección, la vida no se vivirá de igual manera.

No siempre se comparten alegrías y expectativas. A veces lo que uno tiene para compartir son estas experiencias que nos sorprenden a la vuelta de un camino, al bajarse de la acera, al abrir una puerta o al comprar medicamentos. Es la misma vida que sale a nuestro encuentro recordándonos la vulnerabilidad y limitación que, al menos a mí, me recuerda lo relativas que son tantas cosas y la poca importancia que tienen aspectos de los que estamos tentados de absolutizar. Como dice un amigo, «no somos nada, y algunos ni eso».

Pese a todo lo dicho, no puedo olvidar, tampoco, que aquella experiencia la tuve después de haber compartido con las Clarisas de La Laguna una charla sobre la esperanza y la alegría que siempre acontece al tercer día. Porque, y yo lo creo con total certeza, nada acaba en muerte, porque la muerte ha sido vencida.