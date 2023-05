¿Hacia dónde vamos?

Fue fácil acompañar a Felipe González en un viaje hacia el futuro de un país moderno y europeo: este de hoy. Echando la vista atrás, se dieron pasos de gigante, consolidando una democracia y un sistema de libertades que estuvo a punto de irse a pique gracias a los asesinatos, secuestros y amenazas de algunos de los que hoy se presentan a las urnas en las listas de Bildu.

Aquel PSOE de González y Guerra logró la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea. Convocó un referéndum y el pueblo español decidió incorporarse bajo el paraguas de la OTAN. Produjo el milagro de la reconversión industrial. Logró ser sede de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que transformaron la capital y ofrecieron una imagen espléndida de España a todo el mundo. Se organizó la Expo Universal de Sevilla. Y el peso y el prestigio de nuestro país creció al mismo ritmo que su economía y su prosperidad.

Aquellos hombres y mujeres defendieron las libertades, una sociedad de mercado regulada y la premisa de que el que más trabaja debe tener mayor recompensa. Un estado del bienestar al servicio de los menos favorecidos que se abastecía de los impuestos generados en una economía cada vez más poderosa. También creían en una España plural, reconocida en el marco de las autonomías, pero sin doblar la rodilla ante los independentistas, a pesar de que en cada entierro de una víctima del terrorismo soportaban los insultos y la indignación de la gente y el ruido de sables en los cuarteles.

Claro que no fue perfecto. Claro que hubo errores. Pero existía un rumbo, un horizonte, un sentido de Estado, al que se sacrificaban, a veces, los propios intereses partidarios.

¿Cómo se puede acompañar a esta otra gente de hoy que propone, de ocurrencia en ocurrencia, un viaje a ninguna parte? ¿Cómo sentir respeto por quienes defienden acciones económicas y sociales que han conducido a la ruina, el hambre y la dictadura a países que hoy navegan en la desesperación, haciendo huir a sus ciudadanos por millones? ¿Cómo aceptar una visión tan simplista, tan rudimentaria, que divide el mundo en los buenos, que son ellos, y los malos, que son todos los demás? ¿Cómo acompañarles en esa mentalidad infantil de la que nacen cada día más y más normas sectarias, que desigualan e invaden y reducen el espacio de la libertad de los ciudadanos, subordinados y postergados a los intereses arbitrarios del aparato dirigente de un Estado cada vez más totalitario?

Decía Cavafis que lo importante no es el final del camino, sino el camino mismo. Pero no es verdad. Es importante saber si vas hacia Itaca o hacia el infierno. No se puede andar con alguien cuya ruta termina en sí mismo. Alguien al que su abuela nunca le dijo que el que duerme con niñatos amanece meado.