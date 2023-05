El delito de la propiedad

El sanchismo, esa ofensiva acusación que realiza la derecha, no es en realidad un régimen, o sea, una serie de políticas hijas de Pedro Sánchez, como lo fueron el felipismo o el aznarismo. Al contrario de otros presidentes, que dejaron su impronta personal en la gestión del Estado, el sanchismo consiste precisamente en todo lo contrario: en acceder a que otros definan el sesgo de las leyes a cambio de perdurar personalmente.

Desde que se produjo su milagrosa resurrección, el único proyecto de Pedro Sánchez ha sido él mismo. Un altar al que ha sacrificado todo, incluyendo la fisonomía, hoy casi irreconocible, de su propio partido (coincido con Alfonso Guerra). La deriva ideológica de esta legislatura ha estado marcada irremisiblemente por ese imperativo tributario. Su venganza política contra Susana Díaz dejó renqueantes a los socialistas andaluces y abrió el camino a la histórica victoria del PP. Para pacificar Cataluña modificó el Código Penal e indultó a quienes finalmente sí eran «presos políticos», algo que había prometido no hacer. Otra más. Y el sentido de algunas importantes leyes que han marcado su Gobierno, ha estado definido por sus socios de la izquierda radical, a distancia sideral de la socialdemocracia que llegó a defender el socialismo español.

La Ley de Vivienda, propuesta por ERC y Bildu, supone una intervención extrema en el mercado del alquiler y la drástica limitación de la propiedad privada de casi cuatro millones de familias que invirtieron sus ahorros en el ladrillo.

La experiencia de iniciativas similares, desde Barcelona a Berlín, ha sido un estruendoso fracaso. La limitación del precio al que se alquila una vivienda o la protección del inquilino que no paga conduce a la retirada de oferta de viviendas del mercado. Por el otro lado, dificultar la expulsión de quienes ocupan una propiedad ajena deja inermes a quienes abonan sus impuestos por algo que el Estado no protege. No podía ser de otra manera con un Gobierno donde una ministra, Ione Belarra, asegura que «el alquiler no es más que una bomba para extraer recursos de las clases populares de este país, de la gente más humilde hacia las clases más altas». Es imposible decirlo más claro: la propiedad privada va camino de ser un delito.

Mauricio Rojas, diputado del partido liberal sueco, nacido en Chile, publicó hace casi quince años su libro Reinventar el Estado de Bienestar. La experiencia de Suecia. Era un relato de cómo la socialdemocracia y los liberales produjeron, en diferentes etapas, una transformación del sistema educativo y sanitario de ese país. Una revolución que se basaba en darles a los ciudadanos la capacidad y la libertad de elegir. En España parece que vamos más por el modelo social caribeño.