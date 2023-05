Las cifras del éxito

Mercadona nos roba, dice Ione Belarra, que llama «capo» a Juan Roig (el dueño) y amenaza con crear un supermercado público llamado «Precios Justos», justo como el truño legal que inventó Nicolás Maduro. Luego dirán en Podemos que están hartos de que les relacionen con Venezuela, espléndido ejemplo de precios justos en supermercados vacíos.

«Aquí huele a azufre», como gritaba Hugo Chaves. La campaña electoral está dejando una intensa huella sulfurosa, más fuerte que la del volcán de La Palma. Una emanación de optimismos visionarios, exasperada por el choque de los neocomunistas y los neoliberales. O sea, un populismo neoplásico.

Un potente señuelo publicitario de estos días es la creación de empleo. El paro, cuando crece, no es culpa de nadie, pero los gobiernos se cuelgan medallas cuando crece el empleo. Ahora se le atribuye el mérito del empleo a la reforma laboral. Un argumento impecable, solo que poco sólido. La reforma laboral es una hija putativa de este Gobierno, pero gestada realmente en el vientre de alquiler de Podemos. Pedro Sánchez es perfectamente capaz de presentarse ajeno a leyes con perfume de fracaso, como la del Sí es Sí, cuya responsabilidad arroja sobre las espaldas de sus ministras podemitas, y al mismo tiempo hurtarle a sus socias la reforma del mercado de trabajo. Tiene eso que hay que tener.

Pero es que, además, en este caso el presidente presume, cuando lo hace del empleo, de un artificio contable. El gran éxito de las cifras se basa en que el nuevo marco laboral exige la transformación de los temporales en contratos fijos discontinuos –indefinidos–, cuyo número se ha disparado: según los datos del propio Gobierno, hasta los 643.000. Y la novedad es que a estas personas se las considera estadísticamente Demandantes de Empleo No Ocupados. O sea, trabajadores en activo, aunque no estén trabajando porque solo se les contrata unos meses al año. Ya que no se puede cambiar la realidad, cambiemos la manera de describirla. O sea, si en vez de considerar pobre a quien gane menos de 9.000 euros al año se baja la cifra hasta los 6.000 euros, conseguiríamos, milagrosamente, eliminar de una tacada cientos de miles de pobres de nuestro país. Todos los demás, por encima de 500 euros mensuales, serían clase media. Ahí dejo la idea para las elecciones generales de diciembre.

Eurostat, organismo estadístico de la Unión Europea, ha dejado en evidencia las cifras de empleo en España. Según sus datos, cerramos el año pasado con tres millones de parados, a los que hay que sumar un millón más de desempleados reales y un millón cien mil subempleos. Deberían mandar a Bruselas el maquillaje de Moncloa. No queda muy coherente eso de estar feo y guapo al mismo tiempo.