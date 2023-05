Se venden parcelas en Marte

El precio del suelo no para de bajar en Marte. El principal factor que impulsa este drástico cambio en el mercado inmobiliario marciano, es el incremento del turismo espacial en La Luna, tras la reciente apertura de dos mega resorts gestionados por Mandalorian Hotels&Satellits, empresa dirigida por el magnate cíborg, Amanciato Zarowsky, que apuesta por la modalidad del todo incluido pero con una oferta de calidad diferenciada en todos sus establecimientos que la sitúan por delante del gigante Mars Oblivion, el conglomerado financiero que ha sufrido varias fugas de capital en los últimos días. Además, las noticias que llegan de La Tierra no invitan al optimismo en las bolsas cuánticas y el índice ethéreum muestra que el último plan general de ordenación terráquea no ha resuelto los problemas de saturación climática ni ha conseguido rebajar los niveles de radiactividad sistémica. Es un hecho que el volumen de negocios en Marte está en retroceso y el abandono del turismo vacacional sintético provoca la vuelta del alquiler somático anterior a la última reforma de la vivienda marciana. Los líderes políticos del sistema solar han lanzado un mensaje de tranquilidad a través de su medio de comunicación oficial, el SiNoWay Post, y convocarán una rueda de prensa interestelar, nada más concluir el próximo Consejo Tropicósmico de Ministros. Por su parte, la presidenta droide del Banco Central VíaLácteo, Christine Skywalker, ha asegurado que «en ningún caso, permitiremos que se hunda la economía extraterrestre y exigiremos el cumplimiento de los ajustes fiscales gravitatorios, en especial, a los inframundos que se han desviado del objetivo de déficit marcado por la Comisión de Garantías Hipersónicas». Por último, ha declinado realizar comentarios sobre la denuncia de la asociación ecologista post humana sobre el impacto ambiental del ladrillo plásmico en Venus y las mutaciones irreparables que provocará en la recién inaugurada atmósfera venusiana.