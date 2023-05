Triunfar es gobernar

Me gusta La Palma, nuestra maravillosa isla, llena de historias de vida que nos enternecen y nos inundan de ilusión para seguir haciendo que gane.

Estos días aterrizaba en La Palma Mariano Rajoy, el «presidente valiente», como así lo recordaba Noelia García Leal en el discurso de presentación de su equipo para ganar las inminentes elecciones municipales.

Noelia es alcaldesa de Los Llanos de Aridane desde hace más de ocho años y un referente nacional del municipalismo. Por encima de siglas, ideologías o partidismos el dato es que se tuvo que enfrentar a una emergencia que le cambió la vida a muchísimas personas, al municipio entero, para la que nadie estaba preparado. Me atrevo a decir que también ha cambiado al ser humano que está detrás del cargo público, que ha tenido que enfrentarse a una expresión incontrolable de la fuerza de la naturaleza y que llevó a muchísimas personas a una situación extrema. Quiénes conocemos el territorio sabemos de la dificultad de gestionar esta situación, y de la magnitud de la que hablamos dentro del municipio de Los Llanos.

Mariano Rajoy sentía un deseo especial de estar en esta belleza de isla y apoyar unos valores, que él considera diferenciadores. Una persona cercana, humilde, con una gran capacidad de escucha y admiración hacia los demás; esa magia de los grandes, que sorprendentemente nos dejaba a todos descolocados por el gran apoyo que recibía de los jóvenes en cualquier lugar por donde se movía… Curiosidades… Su discurso respetuoso y conciliador me hacía reflexionar sobre el valor que hemos perdido de saborear esos discursos de líderes, de aglutinar, de confianza, de certezas, de identidad. Esa didáctica de la política necesaria e indispensable para la ciudadanía y los candidatos y candidatas.

Pero el objetivo ya cambió; no se trata solo de ganar, ahora el reto es gobernar. Y este planteamiento hay que llevarlo a la campaña, a la ciudadanía, a los apoyos, a nuestras adhesiones. Hay que explicarle a las personas los tres pasos del proceso de adhesión; hacer campaña de tu candidato o candidata, ir a votar y estar convencidos de que no es suficiente con ganar, para no ser gobernados por una suma de minorías que no son representativas para la gente.

Hablar desde el centro y muy poco desde los extremos; ya las personas dejaron de ser populistas para querer emocionalmente descansar y dejarse llevar por un gobierno que le resuelva sus necesidades cotidianas. Pensar que, como dice mi admirado Antonio Sola, «la razón individualiza, el sentir pluraliza». Por ello, la micro - micro segmentación por aspectos más emocionales triunfa y genera un despliegue de adhesiones mayores y con mayor rapidez. Se refirió a esto Narciso Michavila en su reciente visita a Tenerife, donde presentó uno de sus acreditados estudios de intención de voto, dedicado a Canarias: el tiempo de los indignados terminó, esa radicalidad ya no moviliza el voto.

La lucha por la percepción es realmente el verdadero terreno de batalla de la política, y en especial de la campaña. Lo relevante es lo que percibimos, la realidad es esa verdad que tú ves, que puede ser coincidente o no… La percepción es más un proceso contaminado o aderezado con sensaciones… Así que, ¡cuidado! porque no importa tanto lo que eres, sino cómo eres percibido. Traigamos esas líneas de artículos anteriores hablando de esa verdad; tu verdad, mi verdad y la verdad. Vayamos al cambio de perspectiva constante y a la flexibilidad que desarrollamos en nuestros encuentros.

A nivel municipal estamos en un campo súper abierto; votamos a ese alcalde o alcaldesa a la que percibimos con capacidad para mejorar nuestro metro cuadrado, independientemente de siglas o ideologías. Que sea capaz de tocarnos el orgullo de querer una ciudad mejor para presumir de ella y sentirnos orgullosos de llevarla por el mundo…

Hay ciudades que generan ese sentimiento de orgullo… Un ejemplo que me viene a la cabeza es Málaga… Decidida a disputarle el sitio a Barcelona y posicionándose en el mundo como una extensión cercana de Madrid, sumando a todos en esa estrategia.

«Dato mata relato», por ello cuidado con las candidaturas -en teoría- nuevas, pero con gobiernos anteriores recientes; hay que medir mucho los argumentarios. A veces, has tenido la oportunidad de hacerlo y no lo has hecho, y ahora la pared de hielo se deshace a tanta velocidad que no da tiempo a poder argumentar el porqué no fuiste capaz de hacerlo. Que no nos ciegue el adversario, nosotros a lo nuestro. Mínimos ataques y a propagar nuestro proyecto.

Vivamos con el convencimiento, como candidatos, de que no somos indivisibles, y que nuestros valores llevados a la acción nos aportan Marca Personal, y por lo tanto identidad. Que votamos lo previsible y aquello que entendemos podemos prever, y para eso tenemos que mostrar capacidad de gestión, compasión y especialmente lo que tú significas… No nos pongamos límites muy exigentes en el traslado de nuestras pasiones, de lo que nos gusta, de lo que amamos, de lo que es a nivel personal nuestra prioridad; la vulnerabilidad es atractiva, es una parte esencial del ser humano; una persona vulnerable, que se expone, es mucho más deseable… La falta de confianza nos aleja, nos desequilibra, nos distorsiona… Y por lo tanto no somos capaces de depositar nuestro voto en ella.

etikpolitica.es @EtikMaite