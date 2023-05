Precios asesinos

Los agricultores y ganaderos están cabreados porque están produciendo por debajo de sus costes. Las cadenas de distribución se quejan porque el precio del combustible y la repercusión del personal, están reduciendo drásticamente sus beneficios. Las grandes cadenas de venta a los consumidores presentan sus cuentas y sus márgenes no son demasiado altos: el año pasado Mercadona ganó dos céntimos y medio por cada euro vendido. Y fue la que más ganó.

A pesar de todo esto, donde parece que todo el mundo pierde, la cesta de la compra se ha convertido en algo prohibitivo. ¿Y qué se hace? Pues nada, el Gobierno decide una rebaja en el IRPF para agricultores y ganaderos. Ni una medida para abaratar los precios al consumo. Ni una acción para rebajar la fiscalidad, que se lleva casi el 40% del salario bruto en nuestro país. Las verduras y los pedos de las vacas tendrán menos impuestos que fabricar sillas o vender alcayatas.

La respuesta a que no haya rebajas fiscales es que en los casinos la casa siempre gana. La cadena de suministros de los agricultores, el precio del agua, los costos del combustible, las cargas sociales de los salarios… todo eso ha subido. Por eso han subido los precios. Pero lo que no han subido proporcionalmente son los salarios. Y lo que es peor, la recaudación de impuestos es proporcionalmente mayor. Mientras la inflación se come los ahorros de las familias y dispara los insumos del sector primario la reacción del Gobierno ha sido seguir poniendo el cazo como si no pasara nada. De ahí que el año pasado se hayan recaudado treinta y pico mil millones más que en 2021, hasta rozar los doscientos sesenta mil millones. Y este año vamos por el mismo camino. La “cosecha” del IGIC y el IVA va viento en popa a toda tela.

La inflación es una maldición para las familias, pero no le viene nada mal a los gobiernos endeudados. Nos distraen con declaraciones «contra los ricos» (Pedro Sánchez: «Si Botín y Galán protestan es que vamos en la buena dirección». ¿Aún se extrañan de que Ferrovial salga por piernas?) (Yolanda Díaz: «Con los datos del IPC en alimentación aquí hay alguien que se está forrando»: claro que sí, la Hacienda pública) (Ione Belarra: «Juan Roig es un capitalista despiadado que se llena los bolsillos»: aunque esté dando trabajo a 94 mil personas). Y mientras la orquesta del Titanic sigue entreteniendo a los náufragos, ellos asaltan el bolsillo de las clases medias en las cajas del súper, en las gasolineras, en los comercios, en la hipotecas… O sea, en el consumo, que es igual para todo el mundo porque todos pagamos los mismos precios, seamos ricos o pobres. «Es la economía, estúpidos». Sí, claro. La suya.