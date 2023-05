La canariedad

Cada cuatro años los horrores del Día de Canarias coinciden con los espantos de las elecciones autonómicas y su campaña previa de exaltaciones, promesas, riquirracas, profecías y ajijides. Acaba uno tan hastiado de canariedad oficialesca, tan embadurnado de canarismo retórico, patriótico y llorica que lo mejor sería viajar a Mongolia y pasarse una quincena en los suburbios de Ulan Bator, a salvo del timple y la carne fiesta, el agua por el barranco y mi amor en el telar. Hace un par de días me tropecé en un parque con un grupo de pibitos y pibitas –ninguno había cumplido los ocho años– que dirigidos por un profesor sadomasoquista salmodiaban que no hay tierra como su tierra ni raza como su raza. Eso lo cantan unos niños yanquis en Oklahoma y como mínimo los tachamos de supremacistas blancos. Pero, ¿vamos a poner reparos a nuestro patriotismo de higo chumbo, tan folclórico, tan light, tan autista? En el folclore canario –como en tantos otros –el sentimentalismo está íntimamente ligado al paisaje. Y resumidamente todo sentimentalismo es un paisajismo. Rara vez se habla de virtudes colectivas en las canciones y los versos: el imaginario folk está empapuzado por las lágrimas que producen el recuerdo de papa y mamá, la novia con la pata quebrada y en casa, los barrancos, las palmeras, los riscos, las vacas, la brisa, los lebrillos, las romerías, el vino tinto o las higueras. Pasan los años, envejezco y sigo sin poder aguantarlo. Claro que es peor esa otra jeremiada de indignarse porque no se devuelve una momia de hace 400 años para darle sepultura en su sagrada tierra guanche o ridiculeces semejantes. Qué difícil es un país –y un paisanaje– que no se deja querer de otra manera, por otras razones y sinrazones, por otras bellezas, otras torpezas y otras memorias compartidas.

Mientras continúa la campaña –no sé francamente para qué: el presidente Ángel Víctor Torres ya ha anunciado que conseguirá mayoría absoluta, y Torres es nuestro Washington, un hombre incapaz de mentir– también granizan los Premios Canarias y después las Medallas de Oro con toda su conocida mercachiflería. Por ejemplo, el Premio Canarias de Comunicación distinguió a un periodista fundamental de la Canarias contemporánea, José Alemán, lo que decepcionó a los jurados tinerfeños, que habían propuesto a María Luisa Arozarena, directora durante muchos y complejos años –quizá su etapa más brillante– de RNE en el archipiélago. Pues como no pudo ser el premio Canarias, Medalla de Oro. Parece que la cuestión es pillar. Si me lo permiten, uno de los grandes periodistas y gestores de medios de comunicación de este país en el último medio siglo, Guillermo García Alcalde, merece un reconocimiento por parte de todos hace mucho tiempo. Pero Guillermo tiene un problema: su inteligente y fecunda generosidad ha sido siempre muy amplia pero no llega a sí mismo. Nunca ha luchado por condecoraciones y reconocimientos e imagino que a estas alturas, con ochenta años cumplidos, no cambiará. En el fondo, con los premios oficiales ocurre siempre lo mismo: el poder se premia a sí mismo a través de los galardones y distinciones que concede, sea a Alexis Ravelo –una muerte traidora que fue también una catástrofe literaria– sea a murgas carnavaleras. Todo se andará y no pasará una década para que las drag queen reciban su Medalla de Oro por orden cronológico o alfabético y actúen en la gala de los Premios Canarias si eso puede significar un puñetero voto para quien gobierne. Esperemos que Casimiro Curbelo no chasque los dedos, como Tanos, para ser enmedallado en su imbatible pecho gomero porque lo conseguiría automáticamente. Y todavía no ha empezado propiamente la campaña electoral. El próximo fin de semana desembarca Pedro Sánchez en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Ya le han regalado un timple, una caja de plátanos y una manta esperancera. ¿Para cuándo el Premio Canarias o, si no fuera posible, la Medalla de Oro, mismamente?