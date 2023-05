La historia de Canarias se escribe con agua

Esta afirmación la conocí cuando los Hermanos EDIS, mi hermano Eduardo y este relator, editamos en 2014 el libro La Orotava energética, suma del binomio agua y energía entre Aguamansa y el Rincón de Taoro, y le preguntamos al historiador orotavense Manuel Rodríguez Mesa acerca de las relaciones de la Villa de Arautapala con el mundo del agua, sobre todo después de la época de la Constitución de Cádiz, en 1812, cuando don José de Betancourt y Molina y Castro fue alcalde de La Orotava. Ahora lo recuerdo con más claridad después de leer en la prensa de Tenerife el periódico EL DÍA, en una fecha tan especial como la del 23 de abril pasado, y encontrar un excelente artículo periodístico de Verónica Pavés sobre Canarias sedienta donde aparecen reflejadas las opiniones de Juan Carlos Santamarta, doctor ingeniero de montes y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) en Ingeniería agraria y ambiental, y del economista Gonzalo Delacámara. Asimismo una entrevista especial al ingeniero de caminos, Carlos Soler, que fue exjefe de Planificación e Hidrología de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Todos ellos coinciden, a su manera, en considerar el reto que tiene el archipiélago de Canarias en establecer un modelo de consumo de agua acorde al futuro cambio climático que se nos viene encima con graves sequias donde la disponibilidad del recurso hídrico será al parecer muy inferior a la situación actual. A Santamarta y a Soler les conozco desde hace algunos años y no me extrañaron los comentarios que hicieron respecto a la situación del agua en Canarias. Salió a relucir también en otra página un artículo de Luis Pintor, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Santa Cruz de Tenerife, acerca de la gestión del agua en el archipiélago de Canarias. Entonces acudí a mi archivo histórico personal de asuntos del agua en las Islas y comencé por el año de 1924, rebuscando los Estudios Hidrológicos en el valle de La Orotava, de Lucas Fernández Navarro, a propuesta de don Domingo Salazar y don Casiano García, notables vecinos de La Orotava, acerca de los alumbramientos de aguas en galerías de la banda occidental del valle, zona de Los Realejos. Luego pasé a revisar varios libros como el redactado en 1951 por los ingenieros de montes don Luis Ceballos y Francisco Ortuño sobre la Vegetación y Flora Forestal de las Canarias Occidentales, y los de Geografía de Canarias, tanto el de Leoncio Afonso en 1953 como el de Telesforo Bravo en 1954, y el de Hidrografía de las Islas Canarias del Dr. Hans Hausen el mismo año donde propuso caracterizar las condiciones especiales que reglan las aguas subterráneas del archipiélago canario cuyas características son similares a las que concurren en las Islas Hawaii, situadas en medio del océano Pacífico y en latitudes subtropicales bajo la influencia de los vientos alisios que soplan del norte. De 1960 encontré un libro técnico de Joaquín Amigó de Lara titulado Los alumbramientos de aguas de Tenerife, editado por el Patronato de la Casa de Colón y que me regaló Paco Ortuño. Pude revisar también el libro publicado por FEPMA en 1980, acerca de Cómo Salvar el Mundo, de Robert Allen, así como otro libro de 1983 escrito también por Joaquín Amigó de Lara sobre Las aguas subterráneas en Tenerife. De nuevo rebusqué en internet la Legislación Consolidada de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas en Canarias y en particular el Título Preliminar de Disposiciones Generales y el Título I. De la Administración hidráulica. Antes de finalizar mi análisis de los fondos hidráulicos acudí a buscar el opúsculo de La titularidad y el aprovechamiento de las aguas en Canarias, de la que fue autora mi hija María Elena Sánchez Jordán, profesora de Derecho Civil en la ULL. Pude releer: a) El régimen de titularidad de las aguas antes de la ley canaria de 12/1990, de 26 de julio, separando los heredamientos y las comunidades de aguas y su origen, b) la Ley de 27 de diciembre de 1956 y c) la situación vigente. Pude constatar que las aguas son el oro del país particularmente de Canarias. Antes de finalizar no puedo dejar de señalar mi asistencia en 2008 a la Exposición Internacional de Aguas en Zaragoza donde fui invitado por el gobierno de Canarias para presentar mi libro Garoé junto con María Mérida y Sabina Wilmann. Se había elegido el lema Agua y Desarrollo Sostenible, un tema consustancial a la sociedad canaria. Por eso el mensaje que se envió era: Canarias, Gota a Gota,, y se mostró el cómo la necesidad derivada por la escasez de recursos hídricos naturales ha promovido que el Archipiélago de Canarias se haya convertido en un laboratorio y un referente mundial de tecnología y planificación hidráulica. Recuerdo que el comisionado de la Expo por parte de Canarias fue Luis Puga y los redactores de los textos de la documentación fueron: Gilberto Martel, Baltasar Peñate y Francisco Guerra de Paz que los repartieron en cuatro capítulos. 1. Islas en el Atlántico 2. Los paisajes del agua en Canarias: cada isla un sistema. 3. Arterias de la vida, y 4. Canarias, laboratorio mundial del agua. La presencia del agua de Canarias en Zaragoza marcó un antes y un después en la historia de las Islas, ya que cada una de ellas se convirtió en un laboratorio del Agua, del Arte y de la Literatura. Ya lo apuntó el profesor canario Sánchez Robayna: «La poesía /Es amiga del agua/ Es su lenguaje».