Comparativas

Ha pasado algo en Madrid. Siempre pasa algo en Madrid, no como aquí, en provincias, donde no pasa nada, y cuando pasa, se le saluda y olvida enseguida. En provincias o en colonias, porque ahora garrapatea un grupito de pibes y pibas aficionados a los estudios culturales y que en algún caso al leído a Lacan –ningún cerebro puede salir ileso de semejante majadero– para los cuales quizás aquí no ha existido nunca una colonia, pero sí existe una coloniedad política y cultural. No se preocupen, es un juego de palabra sustancialmente irrelevante, aunque sean capaces de montar una teoría ciclópea sobre él. Decíamos que en Madrid pasan a diario millones de cosas sobre las que hay que opinar necesariamente. Ayer, por ejemplo, al ministro Félix Bolaños no se le permitió participar en el acto central de la jornada festiva del 2 de mayo en Madrid. La presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no lo había invitado, como sí había hecho con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los guardaespaldas de Bolaños, al que jamás abandona la expresión de niño autista con problemas de estreñimiento, no movieron una ceja, indicio inequívoco de que estaban advertidos de lo que pasaría y tenían instrucciones precisas de no intervenir, salvo si Díaz Ayuso sacaba del níveo escote una metralleta.

Desde media mañana hasta cerrada la noche ha sido imposible liberarse de este notición, reproducido interminablemente por televisiones, radios, periódicos, redes sociales. Los periodistas más inteligentes bromeaban irónicamente sobre lo ocurrido, pero no le dedicaban un minuto menos de tiempo que la competencia al formidable incidente, una cuchufleta que rápidamente desembocó, como de costumbre, en una guerra polarizadora: por un lado, los simpatizantes de la presidenta madrileña, disfrutando de la negativa de la jefa de protocolo ante el impotente Bolaño; por el otro, los progres que consideran que el ministro de la Presidencia ha sido indebidamente tratado con el propósito de humillarlo, porque a un ministro siempre hay que facilitarle paso franco (con perdón) y en paz. Horas y horas escuchando declaraciones, debates, análisis, bromas, pronósticos, estimaciones, indignaciones. Si a los ciudadanos madrileños esta necedad debería importantes entre muy poco o nada, imagínense a los extremeños, los gallegos, los murcianos o los canarios. Si se trata de hablar de Madrid las preguntas y curiosidades deberían ser otras. Por ejemplo, el éxito indiscutible de la capital española en atraer inversiones de dentro y de fuera de UE y de dinamizar su economía con una política tributaria bastante salvaje que ha llevado a hablar del dumping fiscal de la Comunidad madrileña. El Ministerio de Hacienda ha afirmado repetidamente que Madrid «arrastra» a otras comunidades a emular sus deducciones y bonificaciones impositivas como única fórmula para competir fiscalmente con la Comunidad de Madrid. Pero, ¿y Canarias? ¿Cómo es posible que los instrumentos del Régimen Económico y Fiscal tengan un alcance tan limitado, unos resultados tan decididamente modestos, como se puede apreciar solo con observar los registros de la Zona Especial Canaria? ¿Son insuficientes? ¿Están mal desplegados y gestionados? ¿Les falta promoción en el resto del territorio español? El otro asunto que genera una comparativa interesante es la composición demográfica de Madrid y Canarias: en ambos casos, y desde hace más de veinte años, Canarias y Madrid presentan un mosaico étnico, cultural y religioso cada vez más amplio. ¿Cuántos decenas de miles de venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos viven en Tenerife Gran Canaria? ¿Cuántos británicos, italianos y rumanos? Sin embargo la cultura del poder sigue huyendo de esa realidad plural y cambiante mientras transmuta para siempre la identidad cultural de Canarias. En ese sentido Madrid –gobernada por una derecha dura, peleona y despiadada– es más realista, asume más y mejor la realidad de la emigración, que socialistas, nacionalistas o conservadores en nuestras ínsulas baratarias.