Minotauros

Lleva uno meses garrapateando artículos sobre los datos que iluminan el fracaso social del modelo económico implantado en Canarias. Datos que expresan que algo va puñeteramente mal y que, en este contexto, pasar del 19% al 17% de desempleo no significa casi nada. Y no solo porque dos puntos porcentuales es una miseria, sino porque esas 75.000 personas empleadas más que en julio de 2019 de las que se pavonea Torres –y que incluyen empleados públicos, fijos discontinuos o gente contratada cuatro horas diarias, curra siete y se computan como asalariados– cobran mayoritariamente sueldos muy bajos. Lo han podido leer en este periódico: nuestro PIB per cápita en 2022 fue sustancialmente el mismo que en 2012. Habría que complementarlo con otro dato: el desempleo es hoy, después del milagro del Gobierno progresista, todavía un 7% superior al mínimo histórico de 2007, cuando concluía la etapa presidencial de Adán Martín. Es delirante que la élite política y empresarial de Canarias sea tan manifiestamente incapaz de metabolizar esta situación y comenzar a detallar diagnósticos, articular acuerdos y definir políticas públicas para combatirla y superarla. Una sociedad con una PIB per cápita estancado durante una década, una tasa de desempleo del 17% de la población activa y unos sueldos entre bajos y muy bajos es una sociedad abocada a la desigualdad, al asistencialismo político-administrativo, a unas clases medias pauperizadas, a la debilidad estructural ante cualquier concentración del poder, a la frustración de los jóvenes y a una democracia de baja calidad. No hay manera de escapar de los dos discursos predominantes y que ignoran sistemáticamente la incómoda realidad: el supuestamente socialdemócrata, centrado en las infinitas virtudes de las políticas asistenciales –rentas básicas, mínimos vitales, bonos culturales, pequeñas cantidades a los dependientes y ahora la promesa de pillar 20.000 euros al llegar a la mayoría de edad– y el supuestamente liberal, entusiasmado por las virtudes infinitas de las bajadas de impuestos y las exenciones fiscales para reactivar la inversión y potenciar el consumo.

Cuanto antes reconozcamos entre todos que Canarias es, desde un punto de vista económico, un enfermo crónico con episodios de empeoramiento y mejoras coyunturales, menos durará una aguda socialización de la pobreza, es decir, una ampliación de la misma que afecta a grupos y segmentos profesionales que antes parecían a cubierto del riesgo de la pauperización en su vida cotidiana. Decenas de miles de familias que se quedan sin un céntimo cuando todavía falta más de una semana para cobrar el sueldo. Porque este es otro fenómeno que nadie –y últimamente, más que nadie, la izquierda gobernante– quiere ver: esa autopercibida clase media que se permite Netflix y llama los fines de semana al Telepizza, pero que si se le rompen las gafas o tiene un problema dental le cae encima un problema peliagudo. Contra los que creen viejos y nuevos populistas –los que creen que los problemas complejos pueden tener soluciones simples– la culpa no es del turismo, de la superpoblación ni de las estrellas, sino de un conjunto de factores interrelacionados: por supuesto algunas tipologías turísticas depredadoras y una superpoblación que supera ya los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, pero también una productividad escandalosamente baja, unas administraciones públicas superpuestas e insuficientes, una inversión pública y privada de I+D+i todavía lejos de la media nacional, unas universidades infradotadas pero también muy mediocremente gobernadas, un capital extranjero más dirigido a la extracción de plusvalías inmediatas que a la de proyectos de inversión socialmente rentables, un excesivo peso del Gobierno autónomo, una clase política acomodaticia, atornilllada en sí misma, alérgica a las reformas y a sus costes electorales. En este laberinto no somos Teseo, sino un Minotauro fascinado por el sacrificio.