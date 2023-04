El reino de la mentira

Crece y crece impunemente una forma aviesa de corrupción política: la mentira. El político mentiroso también roba. Roba la verdad, que es imprescindible para la vida. Siempre es necesario citar al mejor periodista: «el lenguaje político… está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesino respetable, y para dar una apariencia de solidez al mero viento» (Orwell). Hace no demasiados años un magnífico escritor, Manuel Rivas, muy preferible a los jabois de saldo y esquina, sentenciaba que hoy la mentira es más mentirosa que nunca. Es cierto. Para los gobiernos –envueltos en una campaña electoral infinita– la mentira ya es una sintaxis. El motivo central de que la falsedad se eleve a categoría reside, por supuesto, en la impunidad absoluta de los gobiernos a la hora de mentir. Y está impunidad hunde sus raíces en el crecimiento del poder y la influencia de los gobiernos. La fragilidad de las sociedades –sometidas a graves crisis periódicas, cansancio democrático, desintegración o insuficiencias del estado de bienestar, descrédito de las instituciones, difuminación de alternativas estratégicas, crecimiento de la desigualdad, amenazas medioambientales semiapocalípticas– transforma a los gobiernos en la última roca a la que asirse. Si además los ocupantes del poder Ejecutivo –como ha ocurrido en España en los dos últimos años– disponen de unos fondos económicos extraordinarios, diseñados e inyectados por la UE para evitar la ruina y modernizar las economías europeas, y se ven libres de reglas de gasto y demás coacciones, la capacidad de intervención e influencia se engrandece e intensifica todavía mucho más.

En Canarias existe una tendencia, dentro de los análisis de izquierda, en presentar al Gobierno autónomo como fuertemente condicionado por una élite empresarial tiburonesca a la que rinde incesante pleitesía. Por supuesto que la élite empresarial –sigamos llamándola así– intenta y muy a menudo consigue condicionar lo suyo. Lo que se suele olvidar o menospreciar es el poder cada vez más inflado y arrogante del propio Gobierno. Es el poder de una instancia que este año se va a gastar más de 10.000 millones de euros y que tiene a decenas y decenas de miles de ciudadanos en nómina. Es el poder que a través de sus parlamentarios aprueba una legislación que en estos cuatro años acumula una normativa estructural y estructurante y muy intervencionista que tendrá un impacto sustancial en la actividad económica en los próximos lustros, como, por ejemplo, la ley de Cambio Climático.

Es el poder que, a pesar de la emergencia habitacional que se padece en las islas, se niega en redondo a desarrollar su pinturero Plan de Vivienda a través de convenios con los constructores privados, aunque eso signifique avanzar a paso de tortuga, y llegar a las elecciones sin haber construido una sola nueva vivienda de las programadas. Es el poder que se niega a ampliar su colaboración con la sanidad privada aunque la sanidad pública esté a punto de llegar al coma asistencial. Así que no hay problema en jugar a la mentira sin ningún riesgo. Para dulcificarlas basta con un gasto ingente en propaganda. La propaganda como forma de hacer política y la política como forma de hacer propaganda. Ya es imposible distinguirlas e innecesario elaborar una mentira demasiado sofisticada. Por ejemplo, se explica que la pobreza severa ha bajado en Canarias y se presenta como un triunfo del gobierno dizque progresista. Pero además de cambiar los criterios cualitativos al frente del INE –una operación estúpida y chapucera– se olvida que entre 2020 y 2020 se padeció el terrible golpe que entre empresarios y trabajadores supuso la pandemia. Se miente de una manera pasmosa y asfixiante, interminablemente, una y otra vez, por tierra, mar y aire, y después de cinco años en La Moncloa Sánchez anuncia la construcción de miles y miles de viviendas seis meses antes de las elecciones generales. No, esto no tiene remedio. Estamos condenados a vivir en una mentira encapsulada y nos tocará llorar cuando nos arrolle la verdad.