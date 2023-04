Arnold, al agua

La Babelia del periódico El País es una caja de sorpresas. Lo digo porque el fin de la semana de la fiesta del Libro y Día de Sant Jordi me llevó a encontrar en los medios de comunicación, el sábado 22 de abril de 2023, un ejemplar titulado “Un caballero a la deriva” escrito por Herbert Clyde Lewis. Lo leí en el capítulo de LIBROS. CRÏTICAS, subcapítulo de Narrativa, y trataba de un banquero neoyorquino en la vastedad del océano, llamado Henry Preston Standish. El crítico era un periodista español, José María Guelbenzu y me encantó su comentario sobre el autor del libro al entender que pocas veces se ha escrito sobre el desamparo de un ser humano con la intensidad e inteligencia con que lo hace este relato. Guelbenzu comenzó su crónica apuntando que esta novela excepcional de Un caballero a la deriva le recordaba un relato de sir Winston Churchill que se llamaba Hombre al agua. Se trataba de un personaje, Henry Preston Standish, todo un caballero de educación exquisita y de una posición acomodada que vivía de manera holgada en Nueva York. Entonces me acordé del amigo Arnold Schiller, un empresario alemán que conocí hace años en el Puerto de la Cruz (Tenerife), que residía en La Paz, cerca de nuestra casa familiar, que decidió marchar a los Estados Unidos de América, unas veces a Nueva York y en otras ocasiones a Florida durante el invierno, particularmente a Fisher Island de Miami. Era amigo de otro alemán, Karl Ludwig Rehse que llegó a ser sastre de Isabel II, reina de Inglaterra, desde 1997 cuando le nombraron proveedor de la corte británica, quien con cierta frecuencia también venía al Puerto de la Cruz en Navidades para degustar los pucheros que cocina mi esposa, Paca Jordán. Lamentablemente Karl falleció el pasado año en un crucero por el Mediterráneo camino de Grecia.

A principios de este año de 2023, en la segunda quincena de febrero, época de los carnavales, algunos familiares viajamos a Miami por razones varias y fuimos invitados por Arnold Schiller a almorzar en el restaurante de Fisher Island y al llegar a una mesa determinada nos contó la desesperación que tuvo la noche en que cayó al agua de la costa miamera hasta que le oyó un camarero del restaurante y le salvó del ahogamiento. Fueron tantos los paralelismos con lo sucedido por el empresario neoyorkino, Henry P. Standish, aparecido en el libro de H.C. Lewis, que no puedo olvidar la crónica de Arnold, todo un caballero a la deriva, cuando nos narró la evaluación de su situación y la toma de decisiones que le salvaron la vida del ahogamiento en aguas de Miami. ¡Había que verlo! De ahí el título de mi artículo.