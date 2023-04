A mí me falta uno: Alexis Ravelo

El día que me contó la primera golfada de Eladio Monroy, hace de esto más de 17 años, aún no me llamaba querido, pero sí que me advirtió que tuviera cuidado no fuera a ser que exmarinero me trincara despistado y me diera una morretada. Más tarde, cuando el exjefe de máquinas de un mercante apareció en Los tipos duros no leen poesía me llegó a invitar a una noche de copas a tres para hablar de «las cosas de la vida», decía para no acotar la madrugada. Mucho, mucho, mucho más tarde, con La estrategia del pequinés dándolo todo de premio en premio, me confesó cosas que estaban asociadas a su desembarco como escritor. Entonces hacía tiempo que saludaba nuestras ocasionales conversaciones telefónicas con la misma entradilla: «¿Cómo estás querido?».

Hace unas semanas pasé por delante de una mesa, vi la portada de la reedición de Tres funerales para Eladio Monroy (Alreves) y pensé en silencio: ¡Qué putada! Tardé varios segundos en resetear mi cabeza, justo el tiempo que estuve en el ascensor para bajar seis pisos, y no sé por qué recordé una mañana en la que coincidí con él en una clase y medio centenar de alumnos. Ninguno tenía ni pajolera idea de quién era. Lo único que se me ocurrió decir fue: Hoy lo vas a tener difícil. Él apoyó su gran mano izquierda en uno de mis hombros, no recuerdo si fue el derecho o el y izquierdo, y respondió lacónicamente: «¡Tú crees!» Tardé medio minuto en admitir de una manera silenciosa mi equivocación. No se cómo pero el excamarero [porque él pocas veces ocultada su otra vida] empezó a disparar preguntas como una de esas ametralladora M240 que usan los Marines cuando se proponen defender una primera línea de playa. Tras una tregua sin ruido empezaron a caer más preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años llevas escribiendo? ¿Qué hay que estudiar para ser un novelista?... Lo de menos era el intenso interrogatorio al que lo estaban sometiendo unos chicos de 12 años. Estuvo cercano, gracioso y, sobre todo, pedagógico. En cuanto se aseguró que me había ganado el pulso buscó con su mirada el ángulo muerto en el que estaba y me dijo «¡Ves!». Aquel martes pensé que el sistema educativo canario se había perdido a un gran maestro. Sobre todo cuando pronunció una frase muy suya. «¡Lean, carajo!». Por eso, este Día del Libro te echo tanto de menos. A mi me falta uno: Alexis Ravelo.