No se puede negociar de rodillas

Los beneficios empresariales se están recuperando y no hay que esconder la cabeza por ello, ni ponerse colorado. De eso viven las empresas y los autónomos.

Luego sale un pistolero y clama por este cambio de tendencia económica y nos acusa de aprovecharnos de la inflación para mejorar los resultados, olvidándose, tal vez intencionadamente, que asistimos a un problema de costes y que, al mismo tiempo, el gobierno no ha hecho otra cosa que inflar, también, su recaudación por encima de lo presupuestado.

Debemos dejar de generalizar, pues la recuperación económica va por barrios o sectores y aun debemos apuntalar a aquellas empresas y autónomos que están en el fondo del pozo por la ralentización de los años 2017 al 19 y casi todas perdimos recursos en la pandemia por el covid-19. Es obvio que después de una gran caída venga una subida que la compense.

Un dato: si la actividad empresarial cayó un 90% en la pandemia, no tiene que subir un 90% para recuperarse. No es economía es aritmética. Si la economía se desplomó de 100 a 10 (un 90%) ahora habrá que subir un 900%, sin contar la inflación para volver a 100. Por eso no es lo mismo recuperarse en un año que en cinco o diez.

Entre tanto, volvamos al discurso principal, que consiste en recobrar la competitividad, pues sin ella, la gradual recuperación de los beneficios empresariales tardará en extenderse al empleo por la ausencia de productividad, inversión en infraestructuras y recuperación del mercado internacional.

Si además, añadimos el fallido test de estrés al que se ha enfrentado el Estado con Ferrovial, fracasando en su intento de convencer a su consejo de las bondades de mantener su residencia fiscal en España (incluidos los grandes fondos de inversión internacionales) o el enfado generalizado de muchas familias que viven de las rentas de alquiler por su esfuerzo en ahorrar para invertir en vivienda y asisten perplejos, a un endurecimiento de la ley de vivienda que restringirá el acceso a los alquileres de aquellos que no pueden comprar una vivienda y encarecerá su precio por los nuevos riesgos que conlleva el pretendido cambio normativo.

Si todos queremos tener las mismas oportunidades, empezamos mal si pretenden que negociemos de rodillas y señalados injustamente como culpables.