El circo de los disparates

La fiesta electoral ha empezado ya a quitarse los calzones. Los políticos hacen declaraciones como si acabaran de llegar a la Tierra. Y para terminar de animar el panorama se han convocado huelgas y movilizaciones, porque el personal sabe que, hervidos en el baño maría de las urnas, en estas fechas los partidos están mucho más blanditos.

La cantidad de disparates con los que tienes que trasegar es inaudita. Esta semana se presentó una curiosa encuesta que le daba al PSOE un histórico resultado en el Parlamento de Canarias, pero que luego no se correspondía, asombrosamente, con la suma de los votos socialistas a los cabildos. Soy muy aficionado a la ciencia ficción, pero me gusta que las fantasías tengan cierta coherencia.

Además, todo el mundo se ha puesto a alegar. Ahora resulta que los trenes de Tenerife y de Gran Canaria sí se pueden hacer. ¡Hombre por dios! Y hay gente que suelta, con cara muy seria, sin descojonarse, que se hará un túnel entre el Norte y el Sur de Tenerife para acabar con las colas de las autopistas. Menos mal que la gente va desarmada porque yo no sé lo que pasaría. Cuatro años de atascos. Cuatro años de colas infames. Y de repente escuchas eso por la radio y se va el tino. Pero no es que se rían de nosotros, es que son así.

Pero hay más. Nueva Canarias ha prometido, si vuelve a gobernar, un segundo gran cambio en la Sanidad canaria. La gente se podría preguntar dónde está el primero. ¿Tal vez sea que somos la Comunidad Autónoma con mayor lista de espera quirúrgica del Estado? Podemos quiere cobrarle impuestos a los turistas y llevar el área de Vivienda, lo que ha aumentado el consumo de tranquilizantes en las empresas de la construcción. Los de Coalición aseguran que si gobiernan van a bajar los impuestos sin pararse a pensar que el año que viene Bruselas le va a cerrar el grifo a Madrid y Madrid se lo va a cerrar a Canarias y que este gobierno guanche va a dejar la caja más limpia que un escoplo. Y el presidente Torres, con esa cara de que los platos que se han roto en el guachinche no los ha roto él, se va a La Palma para presentar a sus candidatos y decirles a los palmeros lo mucho que su gobierno se ha desvelado en solucionar sus problemas. Algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, menos los propios palmeros, que están cabreados no, lo siguiente, de que les prometan cosas que no se cumplen.

Vamos como vamos. Y aprovechando, el Gobierno de España ha anunciado que impedirá subir los alquileres el año que viene por encima del 3%. La luz, la gasolina y los impuestos pueden subir lo que les salga del refajo, pero los alquileres no. Porque son muchos votos. Que vayan preparando también otra ley para obligar a la gente a alquilar sus casas a punta de pistola.