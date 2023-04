El arte de no saber

El presidente de Guanchilandia, Ángel Víctor Torres, es que no se entera, el pobre hombre. Cuando nos obligaron a encerrarnos en nuestras casas, a causa de la gripe mala más mediática de la historia, no vio venir que la economía iba a petar. No tuvo ni idea de que en Sanidad habían pagado cuatro millones por mascarillas que no valían ni como papel higiénico. No le informaron que los científicos estaban avisando que el volcán de La Palma iba a reventar en cuestión de horas. No se enteró que un tipo enorme, que no era cargo público, usaba los despachos de Agricultura del Gobierno para hacer sus cositas. Y ni siquiera se olió que en Fuerteventura, como en Dinamarca, olía a calcetines podridos y no era el queso.

Pero, encima, ahora resulta que no se ha enterado de lo que hizo su santo patrón, el presidente Pedro Sánchez. Resulta que Torres ha dicho que bajar impuestos es una cosa muy fule y algo que hacen solamente los políticos populistas que ponen en peligro el Estado del Bienestar. Pero justito eso fue lo que hizo Sánchez, que ante el destrozo que estaba causando la inflación en Godilandia decidió reducir el IVA a los alimentos y bajar 20 céntimos el precio de los combustibles. Torres ha hecho unas campanudas declaraciones diciendo que los socialistas canarios creen que quien más tenga tiene que pagar más. Ya el conejo me desriscó la perra. Eso es justo lo que escribieron los autores de la Constitución del 78 y de las leyes fiscales de este país donde quien gana más paga más. Ha sido así toda la vida. ¡Que se lo digan a Ferrovial! Pero eso solo sucede en los impuestos sobre las rentas y el patrimonio. La clavada que nos meten en el consumo es igual para ricos y pobres. Y resulta que aquí, en Guanchilandia, no aflojaron el tornillo de los impuestos al consumo en los peores años de la inflación a pesar de que estaban trincando más dinero que nunca de Madrid y Bruselas. La recaudación hizo que el dinero les saliera por las orejas, pero a costa de deslomar a las familias canarias porque los impuestos patrióticos, como el IGIC, clavan a todo el mundo igual, con independencia de su nivel de renta. Por eso están agoniados o tienen mala conciencia. Y por eso Torres dice que bajar el IGIC pone en riesgo los servicios públicos. Que es la misma toletada que decir que aumentando los impuestos se mejoran. Con más dinero que nunca en Sanidad, casi cuatro mil millones de gasto este año, las listas de espera nos salen por las orejas. En esto, como en todo, lo que funciona es el sentido común. Que son las naranjas que buscaba el gomero metiendo la mano en la mar de Canarias. El poeta, no el otro. Porque ese la mete en el charco y saca a Mónica Naranjo.